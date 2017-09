Der neue Herr der Eisbären-Höhle

Markus Studer lehnt sich entspannt in seinem Stuhl zurück. In einer ruhigen Ecke des Restaurants der Eishalle Hirslen blickt er von oben auf die Eisfläche, in Richtung jener offenen Seite, wo an diesem Spätsommernachmittag die Sonne kräftig hineinstrahlt und das Eis weich macht. «Hier ist die Zeit stehengeblieben, nicht nur in der Eishalle, sondern auch rundherum», sagt er mit ruhiger, tiefer Stimme und verschmitztem Lächeln auf den Lippen. Das Positive daran: «Für mich ist das mit vielen guten ­Erinnerungen verbunden – an damals.» Damals, das heisst: ab 1983.

In diesem Jahr wechselte Studer als 17-jähriger Junior von seinem Stammklub Wettingen zum Erstligisten Bülach. Er sollte bis 1992 bleiben und nach einem dreijährigen Gastspiel beim NLA-Team Ambri-Piotta 1996/1997 für eine Saison zurückkehren. Es waren die Glanzzeiten der Eisbären. 1986 stiegen die ältesten Junioren erstmals in die Elite-A-Spielklasse auf, 1988 das Fanionteam in die NLB. «Man kann es sich fast nicht mehr vorstellen, aber wir haben hier zum Teilvor 3000 Zuschauern gespielt», schwärmt er, «unsere Zeit in der NLB ist in die Krisenzeit einiger Traditionsklubs gefallen. Davos, der alte ZSC oder Langnau haben damals in der NLB gespielt, und viele Fans in die Hirslen mitgebracht. Die Stimmung war oft fantastisch.»

Doch das ausgeprägte Déjà-vu-Gefühl, das Studer seit seinem Amtsantritt als Bülacher Fanionteam-Trainer beim Betreten der Hirslen beschleicht, hat auch seine Schattenseite. «Wir kämpfen hier noch immer mit denselben Eisproblemen wie vor 30 Jahren», verrät Studer, «für einen Klub dieser Grösse und mit einer ersten Mannschaft, die in der dritthöchsten Liga bestehen soll, haben wir viel zu wenig Eiskapazität. Und die Qualität ist gerade im September und Oktober oft ungenügend.» Bereits im Aufstiegsjahr 1988 habe man die Hirslen als nicht genügend für NLB- oder Spitzen-Erstliga-Hockey erklärt.» Für die erste NLB-Saison wurde damals die Infrastruktur nachgebessert, «seitdem ist ausser den Banden alles beim Alten geblieben», sagt Studer und schüttelt dabei ungläubig den Kopf. Doch der 52-Jährige wäre nicht er selbst, nähme er die widrigen Umstände nicht als Teil der sportlichen Herausforderung an.

Im Young-Flyers-Verbund

Das Angebot, bei den Eisbären als Nachfolger des zum Schweizer Eishockeyverband SIHF abgewanderten Cheftrainers Martin Höhener einzusteigen, nahm Markus Studer im vergangenen Frühjahr hauptsächlich aus zwei Gründen an. «Erstens hat mir das Bülacher Projekt sehr zugesagt, eine sehr junge Mannschaft gleich von Anfang an in der neuen My Sports League zu etablieren», führt Studer aus, «und zweitens gefällt mir auch die zweite Hälfte meiner Anstellung mit den verschiedenen Aufgaben, die ich für die Young Flyers erfülle.» Im neu geschaffenen Verbund, der die Nachwuchsarbeit Klotens, Winterthurs, Bülachs und Dielsdorf-Niederhaslis besser koordinieren soll, wird Studer vor allem im ­Bereich Trainer-Ausbildung und Scouting (Sichtung) von jungen Spielern wirken. Eine Tätigkeit, die ihm als ehemaligem Coach ­diverser Schweizer Nachwuchs-Auswahlen (U16, U17, U18 und U19) wie auf den Leib geschneidert scheint – und von der primär der EHC Bülach profitieren werde, wie er schätzt. Denn in der neuen My Sports League (MSL) wird der Verein in erster Linie auf junge, hungrige Kräfte setzen – und dürfte damit nicht allein ­stehen.

«Die Liga soll ja als Gefäss dienen für junge Spieler, die in den Grossklubs die diversen Juniorenstufen durchlaufen haben und schon gut ausgebildet sind, aber vielleicht noch ein bis zwei Saisons brauchen, um in der NLA oder NLB eine gute Rolle zu spielen.» Viele junge Spieler aus genau diesem Grenzbereich benötigten vor allem eines: Spielpraxis. «In ihrer Entwicklung bringt es sie weiter, wenn sie viel Eiszeit in der dritthöchsten Liga bekommen, als wenn sie in einem NLB-Team im vierten Block und ohne Rolle versauern. Bülach als attraktives Sprungbrett für solch ambitionierte Spieler zu positionieren, sei die Vision des Klubs für sein Dasein in der neu geschaffenen MSL.

Studer sieht darin eine grosse Chance, ist sich aber auch der ­Risiken bewusst. «Bülach sollte nicht am Ende der Ort werden, an dem alle Elite-Junioren landen, die woanders keine Zukunft haben. Und es sollte uns auch gelingen, den einen oder anderen gestandenen Spieler anzulocken, der noch ein, zwei Saisons seinen Sport auf hohem Niveau ausüben will. Denn für den Erfolg braucht es eine Mischung aus Talent und Erfahrung.»

Grosser Umbruch im Team

Der Blick auf die Bülacher Transferbilanz vor der ersten MSL-Saison offenbart denn auch, wohin die Reise gehen könnte: 13 Akteure, darunter arrivierte Kräfte wie etwa Benjamin Schenk oder der NLA-erfahrene Vorjahres-Neuzuzug Tim Weber, haben das Team verlassen. Elf neue Spieler sollen sie ersetzen, neun davon sind im Jahr 1996 oder später geboren. «Wir haben fünf Routiniers, und viele, viele junge Spieler», kommentiert Studer, «der Mittelbau fehlt aber fast komplett, aus den Jahrgängen von 1989 bis 1994 haben wir nur zwei Spieler im Kader.» Dass der höhere Aufwand in der höheren Spielklasse manch gestandenen Akteur abgeschreckt hat, schliesst Studer nicht aus. Er stellt aber klar: «So, wie die MSL im ersten Jahr aussieht, ändert sich für die Spieler praktisch gar nichts.»

Tatsächlich sind in der Zwölferliga mit 32 nicht mehr Runden zu absolvieren als im Vorjahr in der 1. Liga, und die Playoff-Serien werden in der MSL ebenfalls nach dem Best-of-5-Modus gespielt. Die weitesten Auswärtsreisen führen zwar nach Morges und Sion. Doch die Spielplangestalter haben sie für das Wochenende angesetzt. «Unter der Woche fahren wir höchstens nach Neuenburg oder Düdingen – das ist auch nicht weiter als wie bisher nach Chur, Arosa oder Bellinzona», erklärt Studer, «vor solch einer Reise mussten die Spieler bisher schon am Nachmittag freibekommen und darum mit dem Arbeitgeber eine individuelle Lösung finden.» Auch das obligatorische Trainingspensum bleibt mit drei wöchentlichen Einheiten auf dem Eis unverändert.

In Über- und Unterzahl gut

Steigen werde in der MSL einzig das sportliche Niveau, zumindest in der Breite, schätzt Markus Studer «Wir spielen nur noch gegen ehemalige 1.-Liga-Spitzenteams. Einfache Matches oder gar Siege wird es keine mehr geben, die Liga ist ausgeglichen und kompetitiv.» Einige Ligakonkurrenten, die mittel- oder langfristig weiter nach oben streben, hätten ihr Kader gezielt verstärkt, andere, wie etwa Seewen, treten mit kaum veränderter Formation an. «Wir haben mit die grössten personellen Veränderungen und brauchen sicher noch einen Moment, bis wir einander gefunden haben und die nötigen Automatismen auf dem Eis greifen», räumt Studer ein. «Das Team hat aber sehr viel Potenzial. Wenn wir es abrufen, können wir weit kommen.»

Die dazu notwendige Teambildung sei schon weit fortgeschritten. «Es ist eine sehr gute Gruppe, die Spieler arbeiten alle sehr gut und sind aufnahmefähig.» Trotz der diversen Eisprobleme während der Vorbereitungszeit habe in den bisherigen Testspielen manches sehr gut funktioniert. «Das Über- und das Unterzahlspiel machen die Spieler schon sehr gut, und sie lassen die Scheibe schnell laufen», lobt Studer, «jetzt gilt es noch, in der Defensivzone die maximale Stabilität zu finden – und im Angriff, auch bei fünf gegen fünf, schneller und konsequenter in den Abschluss zu gehen.» Und last, but not least seien die Spieler physisch parat für das Auftaktspiel morgen Samstag um 17.45 Uhr in der Hirslen gegen Thun. Wenn dann nur nicht wieder die Sonne von der offenen Hallenseite her das Eis weich macht. (Zürcher Unterländer)