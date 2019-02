Der neue Sandplatz sichert die Pferdesporttage

Die Concourswiese des Kavallerievereins Bülach (KVB) wird zum Allwetter-Sandplatz umgebaut. Im Gegensatz zur Wiese, die nur für Turniere zur Verfügung stand, bietet künftig der Sandplatz eine moderne und vielfältig nutzbare Alternative zur bereits bestehenden Reithalle.

Denn diese ist mit über 6000 Reitern im Jahr stark überbelastet. «Das ist ein grosser Schritt in eine sichere Zukunft und garantiert uns eine wetterunabhängige Durchführung aller Anlässe im Jahr 2019», sagt Urs Truttmann, Präsident des KVB.

Verzögerter Baustart

Den Grundstein für das Projekt legten die Mitglieder des Vereins, als sie an der Generalversammlung im Oktober 2016 mit einem deutlichen Ja das Grossprojekt unter dem Motto «Allwetter-Sandplatz statt Sonnenschein-Rasenfläche» guthiessen.

Die Verhandlungen mit dem Baurechtsgeber und die umfangreichen Abklärungen für die Baueingabe wegen der Angrenzung an eine Staatsstrasse und an die SBB-Linie verzögerten die Realisierung um mehrere Monate. «Das erforderte starke Nerven von uns, aber das Engagement hat sich gelohnt», sagt Truttmann.

Das im Februar 2018 eingereichte Baugesuch wurde rund ein halbes Jahr später bewilligt, sodass am 1. November 2018 der Spatenstich für den neuen Sandplatz erfolgte. In Zusammenarbeit mit den Firmen Eberhard Kies + Transport AG aus Höri und RW-Produkte aus Belpberg soll der Allwetter-Sandplatz in diesem Frühling fertiggestellt sein.

Das Projekt wird durch Sandplatzquadratmeter-Sponsoring von Vereinsmitgliedern, Firmen und Pferdefreunden, mit den eigenen Ersparnissen und der Unterstützung des Zürcher Kantonalverbandes für Sport realisiert. Noch sind die Gesamtkosten von circa 800000 Franken nicht ganz gedeckt, doch der Vorstand konnte mit gutem Gewissen mit dem Bau beginnen.

Vielfältige Nutzung

Mit einer Fläche von 70 auf 65 Meter wird der Sandplatz einer der grössten Plätze der Schweiz werden und genügend Raum dafür bieten, gleichzeitig sowohl einen Springparcours als auch ein Dressurviereck zur Verfügung zu stellen. Weiter ermöglicht er Turniere in den Disziplinen Springen, Dressur, Fahren und Freizeit.

Die vielfältige Förderung des Reitsports ist eines der Ziele des 1940 gegründeten Vereins. Mit der Reitsportanlage Neukirchhof in Bülach verfügt der KVB über die dafür notwendige Infrastruktur. Bis anhin standen den rund 650 Mitgliedern eine Reithalle, ein Sandplatz und eine Concourswiese zur Verfügung.

Aus Letzterer entstehen nebst dem Sandplatz auch weitere Parkplätze. «Diese machen den Verein unabhängiger, da wir bis anhin bei Veranstaltungen zusätzliche Flächen mieten mussten», begründet Truttmann. Der bisherige Sandplatz wird weiterhin bestehen bleiben.

Einige Turniere abgesagt

Letztes Jahr mussten die Pferdesporttage im September abgesagt werden. Der Grund dafür war, dass die hierfür benutzte Concourswiese nicht mehr zur Verfügung stand. Aus personellen und logistischen Gründen hat der Vorstand entschieden, auch das jährliche Winterspringen abzusagen.

Dafür führt nun der KVB im September eine Springkonkurrenz an zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden durch. Zusammen mit einem zweitägigen Fahrturnier und neu den Bülacher Dressur­tagen werden rund 25 Anlässe an 46 Tagen stattfinden.

(Zürcher Unterländer)