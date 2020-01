Der perfekte Anlass, um die Abendgarderobe auszuführen

Paris, London, Berlin und London haben den Wiener Ball schon. Jetzt geht er am Samstag, 18. Januar, erstmals auch in Zürich, genauer gesagt im Hotel Mövenpick Regensdorf übers Parkett. «Ganz früher hiess das Tanzereignis Österreicher-Ball, vor einigen Jahren wurde dann der Österreichische Ball daraus», erklärt Monika Löscher, Präsidentin des Österreicher-Vereins Zürich. Mit der Namensänderung wollte man zum Ausdruck bringen, dass das gesellige Ausführen der Abendgarderobe und das Zelebrieren der österreichischen Lebensart für alle Freunde Österreichs offensteht.

Seit 14Jahren organisiert Monika Löscher nun diesen Ball und irgendwie hatte sie jetzt das Gefühl, dass eine Namensänderung wieder guttun würde. «Einen speziellen Auslöser gibt es nicht. Jedoch glaube ich, dass ‹Wiener Ball› noch deutlicher macht, dass der Ball wirklich für alle offensteht», betont sie.

Damenspende gehört dazu

Im Einzugsgebiet von Zürich gibt es rund 40000 Österreicher. Und weil ein Ball zur österreichischen Lebensart dazugehört, nehmen Heimweh-Österreicher, aber auch einfach Fans des benachbarten Alpenlandes an diesem Tanzereignis teil. Über mangelnde Besucherzahlen musste sich Monika Löscher also nie sorgen. So waren diesmal die knapp 300Plätze an den festlich dekorierten Tischen schon Wochen vor dem Ball so gut wie ausverkauft.

Auch der jugendliche Nachwuchs bereitet der Frau aus Oberhasli keine schlaflosen Nächte. «Es gibt relativ viele junge Gäste. Relativ deshalb, weil ich in meinem Alter bereits Mittdreissiger als jung empfinde», sagt die 56-Jährige.

Was auch immer zum Ball dazugehört, ist die Damenspende. Dieses kleine Erinnerungsgeschenk, welches der Veranstalter eines Tanzballs den Damen beim Betreten des Saals überreicht, spendiert dieses Maldie Stadt Wien. In den vergangenen Jahren war das zum Beispiel ein Armband, ein Taschenspiegel, ein Spitzentaschentuch oder einfach eine langstielige Rose, welche sich die Damen vor dem Nachhausegehen aus einer Vase am Ausgang zupfen durften. An der Damenspende hält Löscher fest, denn diese gehöre nun mal zu einem Wiener Ball.

Neu hingegen ist, dass man gemeinsam eine Quadrille tanzen will. Um Mitternacht werden die 150 Paare diesen traditionsreichen Reigen aufführen. Für diese Herausforderung wird sie eine Tanzlehrerin aus Vorarlberg fit machen. «Sie sagte mir, das würde nur gut 20 Minuten in Anspruch nehmen», erklärt Löscher und betont dann, dass sie daran erheblich zweifle. «Eine halbe Stunde wird das schon brauchen. Perfektion wäre zwar schön, wird aber nicht angestrebt. Sicher ist aber, dass es eine Riesengaudi wird», sagt sie.

Grosse Geburtstagssause

Der Österreicher-Verein Zürich feiert 2020 seinen 100. Geburtstag. «Wer kein Ticktet mehr für den Ball erwischt hat, sollte sich den 21. März reservieren», erklärt Monika Löscher. Dann nämlich feiert der Verein seinen 100. Geburtstag im Hotel Mövenpick Regensdorf. Allerdings wird dortdie Kleidervorschrift etwas anders lauten. Löscher sagt: «Dirndl, Lederhosen oder Tracht erwünscht.» Neben Ansprachen und vielen Ehrengästen gibt es Tanz mit dem Trio Wolkenbruch und ab 22 Uhr Leberkäsesemmel an der Bar.