Der russische Systemkritiker Solschenizyn landete 1974 in Kloten

Der sowjetische Dichter zählt zu den bekanntesten literarischen Stimmen während des Kalten Kriegs. Unerschütterlich beschreibt er in «Der Archipel Gulag» die Verbrechen des stalinistischen Regimes bei der Verbannung und Ermordung von Millionen von Menschen. Aufgrund dessen wird er – zwei Tage nach Veröffentlichung seines ersten Bands, am 14. Februar 1974 – nach Deutschland ausgeflogen. Die UdSSR bürgert ihn aus.

Im März darauf landet er mit seiner Familie am Flughafen Zürich, nachdem die Schweiz ihm Asyl angeboten hat. Ein Jahr lang lebt er in Sternenberg, im Ferienhaus des damaligen Zürcher Stadtpräsidenten Sigmund Widmer, und siedelt später in die USA über. Dort wird er, als Unterstützer Putins, in den Augen des sogenannten «Westens» zunehmend zur Persona non Grata. 1990 zieht es ihn zurück nach Russland, nachdem er dort seine Bürgerschaft zurückerhalten hat. (sam)

(Zürcher Unterländer)