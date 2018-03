Der steinige Weg zum eisernen Kunstwerk

Ein wahrhaftiger Knorz für ein Kunstwerk. Das ist das Gefühl, das nach der Lektüre des 75-seitigen Werks zurückbleibt. Dabei vermittelt der Titel des Buchs «Anschaffung einer Eisenplastik» eher den Eindruck, es handle sich um eine praktische Anleitung zum Kunstkauf … wäre da nicht der Untertitel «Die abenteuerliche Geschichte». Und abenteuerlich war sie, die Anschaffung, mühselig, beschwerlich und zermürbend. Zudem drohte sie mehrmals, vorzeitig zu enden.

Autor Pierre Aellig riskierte sogar, auf dem knapp 40 000-Franken-Werk sitzen zu bleiben. Und als Dank gabs am Ende Kritik.Das im Novum Verlag erschienene Buch lebt von den Abschriften der Originaldokumente. Es handelt sich um Protokollauszüge, Briefwechsel, Zeitungsartikel, Leserbriefe, Tagebucheinträge und amtliche Weisungen. Schriftstücke, verfasst in den Jahren von 1984 bis 1988, die durch die Erklärungen des Autors in einen guten Lesefluss gebracht werden.

Stein oder Holz? – Eisen!

Für das im Jahr 1972 eröffnete Oberstufenschulhaus in Dielsdorf wurde eine Kunstkommission (Kuko) eingesetzt, die aus Schulpflegemitgliedern und einigen Lehrern bestand. Die Aufgabe der Kommission bestand darin, die Schulanlage künstlerisch aufzuwerten. Also machte sich die Kuko auf die Suche nach dem «künstlerischen Schmuck».

Bereits der erste Satz im Vorwort des Buchs lässt erahnen, worauf es hinauslaufen sollte: «Wenn eine Behörde beschliesst, auf öffentlichem Grund ein Kunstwerk zu realisieren, so sind die Schwierigkeiten, die Probleme, die Unebenheiten, die Stolpersteine bereits gegeben.» Zunächst musste sich die Kuko einig werden, was für ein Kunstobjekt angestrebt werden sollte. Eines aus Holz, Stein oder Metall? Ein abstraktes oder konkretes? Vielleicht etwas mit einem Brunnen?

Die Sache mit dem Gautschen

Die Brunnenidee wurde verworfen. Der Grund war der folgende: Die benachbarte Druckerei Akeret AG, die damalige Herausgeberin des «Zürichbieter/Zürcher-Unterländer», pflegte – wie im Druckereigewerbe üblich – den Brauch des «Gautschens». Dieses bestand darin, frischgebackene Drucker und Schriftsetzer zur Taufe kurzerhand in einen Brunnen zu werfen. Das wäre soweit in Ordnung gewesen, doch dieses Ritual sei von den Dielsdorfer Sekundarschülern nachgeahmt worden, indem sie die aus der Primarschule übertretenden Kinder «gegautscht» hätten.

Also zogen diverse Sitzungen ins Land. Schliesslich beantragte die Kuko im August 1984 der Schulpflege, 20 000 Franken für eine Eisenplastik des Schleiniker Künstlers Silvio Mattioli zu sprechen. Am 21. August 1984 hiess die Schulgemeindeversammlung den Kredit gut. Zu diesen Kosten kamen 7500 Franken für das Verzinken, den Transport und den Betonsockel der Skulptur. Die Eisenplastik sollte aus zwei Figuren im Stil der Commedia dell’arte bestehen. Noch im gleichen Spätjahr legte Mattioli der Kuko sein Projekt vor: «Zwei Figuren in Eisen, geschmiedet nach Modell, farbig patiniert».

Alles lief nun flott, doch dann geriet das Vorhaben ins Stocken. Erst Mitte Mai 1986 – also eineinhalb Jahre später – konnte der Vertrag zwischen dem Künstler und der Schulbehörde unterzeichnet werden. Und dann kam es erneut zu Verzögerungen, so dass der Eisenplastiker erst Ende 1987 das Modell im Massstab 1:3 präsentieren konnte. Schriftsteller Pierre Aellig hält fest: «Aus persönlichen Gründen und wegen Arbeitsüberlastung war der Künstler nicht in der Lage, die Termine einzuhalten.» Auch hatte Mattioli mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen.

Plötzlicher Preisanstieg

Das Modell entsprach dann aber nicht den ursprünglichen Abmachungen. Gleichzeitig machte der Künstler klar, dass die Eisenplastik grösser, massiver und deshalb teurer werde. Der Preis belief sich nun auf 30 000 Franken plus Sockel- und Transportzusatz von 7500 Franken. Alles in allem ein Drittel mehr, als vereinbart. Und so musste das Vorhaben erneut der Gemeindeversammlung vorgelegt werden.

Bis es soweit war, diskutierte die Kommission, ob Mattioli fallengelassen werden sollte. Schliesslich entschied sie sich aber klar dagegen. Nun musste der genaue Standort für das Kunstwerk auf dem Pausenhof geklärt werden, und als dies getan war, teilte der Schleiniker Kunstschaffende am 4. Februar 1988 aus heiterem Himmel mit, er verzichte auf den Auftrag, da er die Eisenplastik aus zeitlichen und geschäftlichen Gründen nicht realisieren könne. Was nun?

Es gelang Kunstkommissionsmitglied Pierre Aellig den Künstler zu überreden, das Werk doch zu bauen. Im schlimmsten Fall – die Krediterhöhung war von der Gemeindeversammlung noch nicht bewilligt worden – werde er, Aellig, die Verantwortung für die Folgekosten tragen.

Als ob er über seinen eigenen Mut erschrocken wäre, hielt damals Sekundarlehrer Aellig in seinem Tagebuch fest: «Wenn dies an der Gemeindeversammlung durchfällt, bleibt das Werk (30 000 Fr.) an mir hängen! Prosit dann!»

Im Gespräch mit dem ZU erklärt Pierre Aellig heute: «Ich machte mir bereits Gedanken, wie ich das Geld auftreiben könnte.» Die Verhandlungen mit dem Künstler seien immer sehr anstrengend gewesen. «Silvio Mattioli war ein schwieriger, kontroverser Mensch», sagt das ehemalige Kuko-Mitglied, das von 1961 bis 1991 an den Dielsdorfer Schulen unterrichtet hat.

Ein «Riesenstress»

Auf die Vollendung der Eisenplastik hin sollte eine Ausstellung mit kleinen Werken von Mattioli in Aelligs eigener Galerie «Bim Brunne» in Dielsdorf stattfinden. Aellig hatte wohl schon damals die dunkle Ahnung, dass diese nie stattfinden würde. Im Tagebuch schrieb er: «Mit Mattioli und seiner schrulligen Art muss ich selber fertig werden.»

In der Zwischenzeit machte sich Silvio Mattioli mit Schmiedeesse, Schneidbrenner und Schweissapparat an die Herstellung der Eisenplastik. Am 26. April 1988 schrieb er: «Lieber Pierre, nach 2monatigem Riesenstress ist die Skulptur vor der Vollendung.

Am 26. Mai 1988, einen Tag vor der Gemeindeversammlung, schrieb Mattioli einen weiteren Brief an Aellig: «Bitte überweise mir umgehend eine erste à Conto Zahlung von Fr. 20 000.- Beilage: 1 Einzahlungsschein.» Ob der Künstler befürchtete, dass die Versammlung den Kredit ablehnen und er so für die bereits erledigte Arbeit leer ausgehen würde, kann heute nicht gesagt werden.

Die Angst wäre aber umsonst gewesen, denn die 28 anwesenden Stimmberechtigten hiessen den höheren Kredit am Abend des 27. Mai 1988 praktisch oppositionslos gut. Ende Juni 1988 wurde die lustige, farbige Eisenskulptur von Schleinikon nach Dielsdorf gebracht und beim Oberstufenschulhaus montiert. Silvio Mattioli legte dabei selbst Hand an.

«Abstrakte Seich»

Nachdem der Versammlungsbericht im «Zürichbieter/Zürcher Unterländer» erschienen war, ging in den Leserbriefspalten, aber auch auf den Strassen Dielsdorfs die Entrüstung los. Von «Geldverschleuderung» und «Unnützes Eisengebilde» war die Rede. Eine Schülerbefragung, die reportagemässig im «Zürichbieter» publiziert wurde, weckte die Wut des Künstlers. Die Schüler sprachen von «zämegschweisste Grümpel» und «abstrakte Seich».

Dabei wollte Mattioli etwas für die Jugend tun. Und was ihn besonders demütigte, war der Umstand, dass der Zeitungsbericht von Pierre Aelligs Sohn Stefan verfasst worden war – im Auftrag der Redaktion. «Viele Schüler waren mit ihren negativen Kommentaren von ihren Eltern beeinflusst», sagt Pierre Aellig heute. Inzwischen ist der «Mattioli», wie die Skulptur genannt wird, akzeptiert und von einigen gar hoch geschätzt. Das hat eine vom Buchautor kürzlich veranlasste Umfrage ergeben.

Doch noch eine Feier?

«Eine feierliche Einweihung der Eisenplastik hat nie stattgefunden», sagt der 83-Jährige und lächelt traurig. Auch das Abschlussessen, das sich die Kunstkommissiion nach mühseliger Arbeit gönnen wollte, fand nie statt. Die Schulpflege habe zu verstehen gegeben, dass es nicht schicklich wäre, nach all dem Vorgefallenen den Kunstkauf mit Steuergeldern «zu beessen». Den Kuko-Mitgliedern wurde empfohlen, das eigene Portemonnaie zu ihrem Essen mitzunehmen. Diesen war aber der Appetit inzwischen vergangen.

Pierre Aellig schwebt vor, die verpasste Einweihungsfeier heute – 30 Jahre nach den Ereignissen – in einer Form nachzuholen. «Möglicherweise mit einer Buchpräsentation vor den Sommerferien», sagt Aellig, der selber mehrere Kunstausbildungen genossen und diverse Bücher geschrieben hat. (Zürcher Unterländer)