Der tiefe Süden, verpackt in Songgeschichten

Der herbe Charme des Schlosskellers und der raue Zauber des früheren Blues – am Freitagabend in Nürensdorf passte die Lokalität zum Sound. Mojo Swamp waren zu Gast: Sänger und Gitarrist Magor Szi­lagyi, Bassist Thomas Jeker und Schlagzeuger Marco Schudel. Die Band aus Basel spielt, interpretiert und arrangiert Blues der älte­ren Generation, den Stil aus den 20er- und 30er-Jahren – den Mississippi Delta Blues.Der Name ihrer Band nimmt Bezug zum Entstehungsort dieser Musikrichtung. Swamp bedeutet Sumpf und ist charakteristisch für das Yazoo-Mississippi-Delta im nordwestlichen Teil des US-Staates, wo viele der schwar­zen Künstler und Interpreten lebten. Der Begriff Mojo steht für Glück oder Glücks­bringer und hat seine Wurzeln in Afrika. Schwarze Sklaven brachten ihn in die Vereinigten Staaten.

Rau, archaisch, mit Betonung auf akustische Gitarrenklänge und Einflüssen von Country, Folk, Jazz sowie gelegentlich mit einem karibischen Touch – dem Delta Blues huldigten ­Mojo Swamp stimmungsvoll. Die knapp 100 Besucher und die Organisatoren der Freizeit- und Kulturkommission Nürensdorf waren gut unterhalten.

Von Liebe und ihren Tücken handelten viele bekannte Songs an diesem Abend: «Ange­lina» von Verehrung, «Drifter’s Wife» vom Typ Herumtreiber, «Better Man» von Erwartungen und «Frankie & Johnny» von Betrug. «Day After Day» nahm sich den üblichen, monotonen Trott des Alltags­lebens zum Thema, «Deep River Blues» beschrieb Depression, und «Richland Woman» schoss gegen verwöhnte Stadtfrauen. Natürlich war auch der Mississippi River ein Thema – als Fluss des Lebens und der Mühsal, als Schicksalsweg und Stimmungsausdruck.

Eigene Songs aus der Feder von Szi­lagyi waren ebenfalls dabei, ob aus glücklichen Zeiten, als er seine Ehefrau kennen lernte, oder aus schweren, in denen er mit «inne­ren Dämonen» zu kämpfen hatte, die wie Höllenhunde die Knochen erzittern liessen. Für Magor Szi­lagyi ist es gerade der stimmungsvolle und ungeschliffene Zauber der Musik, der ihm ans Herz gewachsen ist. «Es gibt ja bekanntlich viele Sparten oder Kategorisierungen von Blues, und auch wenn ich diese Teilung nicht gern mache, verliebt habe ich mich eben in den alten Blues aus den 30er- und 20er-Jahren.»

Erinnerungen an New Orleans

Besucher Wolfram und Sandra Garski aus Birchwil gefiel es sehr: «Die Musik ist einzigartig», fand Wolfram Garski. «Wir sind mit die­ser Art aufgewachsen. Die Band hat aber ihren eigenen Stil, es ist nicht eins zu eins, wie man es mal gemacht hat.» Sandra Garski sagte: «Wenn ich sie höre, zeigen sich mir Bilder von Amerika, als würde ich auf der Route 66 fahren und richtig guten Sound hören.»

Mojo Swamp weckten auch Erinnerun­gen des Ehepaars an lang zurückliegende Ferien in den USA. «Vor 30, 40 Jahren waren wir in Florida und kamen auch nach New Orleans ins French Quarter und haben diese Musik sehr genossen», erzählte Wolfram Garski. «Als wir einmal ein Lokal betraten, hörte die Blues Band auf zu spielen, fragte uns, von wo wir seien, und als ‹Schweiz› als Antwort fiel, griffen sie sofort ein Schweizer Thema auf.» So bekam das Ehepaar den Blues-Klassiker «Ice Cream Man» von John Brim für sich zu hören. (Zürcher Unterländer)