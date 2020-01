Der unbeugsame Schwyzer

Man wird vorgewarnt. Marco Truttmann sei kein pflegeleichter Spieler. Läuferisch und technisch brillant, kein Zweifel, vom Typ her einer wie Nationalstürmer Martschini – und nicht weniger begabt. Aber einer mit einem eigenen Kopf, mit klaren Ansichten, mit einer kurzen Zündschnur auch. Und stand nicht einmal im «Blick», er sei ein Rassist? Marco Truttmann hat in seiner langen Karriere zahllose Vorurteile produziert, die so gar nicht passen wollen zum Mann, der an diesem Freitag vor der Klotener Garderobe steht.

«Ich spiele gerne Schach», erklärt der 35-Jährige, «und wenn ich da gegen einen Kollegen verliere, fängt mein Unterbewusstsein sofort an zu arbeiten», Truttmann spricht mit den Händen, seine Augen sind wach, sein Gesicht ist offen. «Warum habe ich verloren? Wo war der Punkt, wo ich etwas hätte anders machen können?», frage er sich nach jeder Niederlage. Damit er das nächste Mal besser sei. Damit ihm ein Fehler nicht zweimal passiere. «Ich hasse es zu verlieren», erklärt der Innerschweizer. Auch darum kam er Mitte November ins Zürcher Unterland. «Ich wollte noch einmal zu einem Top-Club», führt Truttmann aus. «Kloten war für mich an erster Stelle, war mein Traum.» Zwölf Siege in Folge und der 1. Rang in der Swiss-League-Tabelle geben ihm recht. Und sorgen damit für ein spätes Karriere-Highlight. Denn verloren hat der Hochbegabte zuvor einiges.

Mit Instinkt und Ideen

«Ich bin kein unbeschriebenes Blatt», sagt er selbst, «wenn jemand mit mir redet, sage ich die Dinge so, wie sie waren. Und nicht so, wie es vielleicht in der Presse stand.» Über ein Jahrzehnt ist das alles her. Truttmann verdient es darum, nicht auf den jungen Mann reduziert zu werden, der er einmal war. Sondern als ein Sportler gewürdigt zu werden, der im Schweizer Massstab Historisches schaffte und sich nie verbiegen liess – auch wenn das der Karriere wenig half. Also der Reihe nach.

Im EV Zug war der Teenager aus Brunnen einst produktivster Spieler der Elite-Junioren (heute U-20-Elit), die zweimal Schweizer Meister wurden. Im Kader standen Namen wie Diaz, Schnyder, Bürgler, Steinmann. Der damalige Trainer Leo Schumacher erinnert sich an einen instinktsicheren Spieler, der «auf dem Eis oft andere Ideen hatte als ich, aber es waren die richtigen». Mit 20 schloss sich Truttmann dem Erstligisten HC Thurgau an, stieg auf in die NLB. Zwei Saisons später folgte 2008 der nächste Aufstieg, diesmal mit Biel. Der Seeländer Topskorer auf dem Weg in die NLA hiess: Truttmann.

Einst freiwillig in die NLB zurück

Dann passierte etwas Unerhörtes. Nach vier Saisons und mit überdurchschnittlichen Skorerwerten verabschiedete sich der Schwyzer aus der höchsten Spielklasse. «Es hat für mich in dieser Liga nicht mehr gestimmt», blickt er zurück. Mit einer Grösse von 1,70 Meter und kaum mehr als 75 Kilo Gewicht wollte er lieber eine Stufe tiefer spielen. Auch der Lohn bei Olten passte. «Ich finde, ich kann mehr bewirken in der NLB. Für mich stimmt das.»

Und wie das stimmte. In seiner ersten Saison bei den Solothurnern schaffte Truttmann, was bisher keinem anderen Schweizer gelang: Er wurde Topskorer der Swiss League. Um zum nächsten Einheimischen zu gelangen, der in der zweithöchsten Liga am meisten Punkte buchte, muss man bis zu Luca Rossetti ins Jahr 1980 zurückblättern. Truttmann war da noch nicht einmal geboren. Er hatte seine Bühne gefunden, von 2012 bis 2019 war er der gefährlichste Schweizer Stürmer der Swiss League – und der teuerste.

Den Aufstieg im Visier

Weit zurück lag die Zeit, als er auf dem Rütli stand und den Schweizergruss machte. Truttmann stammt aus Brunnen; die Wiese, die als Wiege der Eidgenossenschaft gilt, liegt bloss einen Katzensprung entfernt, und der 1. August war ein Anlass, den er mit Kollegen gerne besuchte. Davon gibt es ein Foto, das Truttmann seine Militärkarriere kostete – bei den Gebirgsgrenadieren, wo es ihn gegen den Wunsch des EVZ, der sein Stürmerjuwel lieber in der Sportler-RS gesehen hätte, unbedingt hinzog. «Gebirgsgrenadier war das Härteste», erklärt Truttmann, «es hätte auch noch die Fallschirmaufklärer gegeben, aber das wusste ich damals nicht.»

Es folgten eine öffentliche Verhandlung vor dem Militärgericht, eine Schlagzeile im «Blick» und ein Stigma für die ganze Karriere. Er stehe dazu, sagt Truttmann heute: «Ich habe mein Leben gelebt, aber man lernt aus den Fehlern. Vielleicht muss man manchmal Dummheiten machen, um einen Schritt vorwärts zu tun. Manche Menschen beurteilen mich immer noch nach dem, was war.»

Selbst gewählte Probezeit

So blieb die Skepsis sein Begleiter. Ob in Thurgau, in Biel oder in Olten: Immer musste er Stellung nehmen. Und auch in Kloten hatten sie eine Frage: «Warum sollen wir dich nehmen?», wollte Coach Per Hanberg im November wissen. Die Antwort gefiel dem Schweden: «Für mich gibt es nur ein Ziel: 1. Platz und Schweizer Meister. Dann wäre es natürlich auch schön, wenn wir den Aufstieg schaffen würden.» Welche Rolle er persönlich dabei spiele, in welchem Block er zum Einsatz komme: Das sei ihm egal.

Wer das als Floskel versteht, tut Marco Truttmann unrecht. Sieben Jahre lang waren in Olten alle Augen nur auf ihn gerichtet. In den guten Zeiten wie 2013/14, als der Club einmal 14 Spiele in Serie gewann. Aber auch in den schlechten Zeiten, wenn jede Krise an den Leistungen des teuersten Schweizers festgemacht wurde. Oder wenn das persönliche Klima so weit nicht mehr stimmte, dass als Ausweg bloss die Vertragsauflösung blieb – wie im vergangenen Herbst. Gut verständlich darum, wenn Truttmann schwärmt, wie gut er in Kloten aufgenommen wurde. Wenn er sagt: «Ich habe die Freude wiedergefunden.» Übrigens gab es in Kloten eine Probezeit für Truttmann. Nicht weil der EHC unsicher war, ob er sportlich oder charakterlich ins Team passe. Sondern auf Wunsch von Truttmann selbst: Er wollte erst sehen, ob er überhaupt in diese Mannschaft passte. Die Vertragsverlängerung bis Saisonende gab im Dezember eine klare Antwort.