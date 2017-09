Der vorgestellte Verkehrsplan erfindet Buchs nicht neu

Viel ändern wird sich in Buchs mit dem überarbeiteten Verkehrsplan nicht. «Man kann nicht sagen: Buchs ist gebaut. Aber das Strassennetz ist gegeben», sagt Gemeinderat Ruedi Meier. Er hat am Donnerstag in der Mehrzweckhalle Zihl vor knapp 40 Anwesenden den Entwurf zum Plan vorgestellt. Die Gemeinde hat ihren Verkehrsplan das letzte Mal im Jahr 2001 überarbeitet. Mit der aktuellen Revision kommt sie der Forderung des Kantons nach, alle 10 bis 15 Jahre den Plan anzupassen.

Das ist auch sinnvoll: Lebten in Buchs im Jahr 2001 noch 4000 Einwohner, so rechnet die Gemeinde bis 2030 mit bis zu 7500 Personen. Neue Strassen werden deswegen aber nicht gebaut. Darum gilt es zu überlegen: Wie organisiert man den Verkehr auf dem bestehenden Strassennetz? Zunächst hat die Gemeinde ein räumliches Entwicklungskonzept für das Jahr 2030 erstellt und aufgrund dessen den bestehenden Verkehrsplan angepasst.

Michael Camenzind vom Planungsbüro Suter, von Känel, Wild in Zürich berät die Gemeinde dabei. Laut Camenzind ist das oberste Ziel eines Verkehrsplans die Sicherheit auf der Strasse und zu Fuss. So habe man sich überlegt, wo bauliche Massnahmen die Verkehrssicherheit verbessern könnten, erklärt er das Vorgehen. Zum Beispiel habe man im Plan eine neue Fussgängerunterführung der Bahngeleise im Westen der Gemeinde vorgesehen. Auch will man Lücken bei Fuss- und Radwegen schliessen. Sogar ein Bus, der die Dorfteile am Hang bedienen soll, ist im Richtplan vermerkt.

Eine Strasse wird verlegt

Ein hohes Aufwertungspotential ortet die Gemeinde bei den Strassen im alten Dorfkern. «Doch die Aufwertung wird erst gemacht, wenn eine Strassensanierung ansteht», betont Meier. Ebenfalls aufwerten will man die Strassengestaltung um die Schulhäuser Zwingert und Petermoos, wo derzeit ein neuer Gemeindesaal und eine Bibliothek im Bau sind. Zum Beispiel soll die Bushaltestelle Zwingert – heute ein Häuschen auf dem Trottoir – verlegt werden, sodass mehr offener Raum entsteht.

Die allermeisten Änderungen betreffen bereits bestehende Strassen. Ein neues Strassenstück plant die Gemeinde aber doch. Fährt man von Dielsdorf nach Buchs, so führt die Dielsdorferstrasse heute in zwei engen Kurven um den Werkhof. Hier soll die Strasse dereinst gerade verlaufen. Das Areal des Werkhofs gehört der Gemeinde. «Wir möchten schon lange den Werkhof ins Industriegebiet verlegen.

Dann könnte man das Land für etwas Schöneres nutzen», begründet Meier die Pläne der Gemeinde. Der Bach, der heute in Röhren am Werkhofareal vorbei fliesst, will man ausdohlen und naturnah gestalten. Künftig würde dieser Bach die Siedlung vom Landwirtschaftsland trennen – anstelle der heutigen Strasse.

Bevölkerung soll mitreden

Ob der Verkehrsplan dereinst mit den am Donnerstag vorgestellten Änderungen in Kraft tritt, ist noch offen. Die Bevölkerung von Buchs kann während 60 Tagen Kritik und Ergänzungen anbringen. Die Mitwirkungsfrist beginnt am 13. Oktober und endet am 12. Dezember. Läuft alles wie vorgesehen, wird der Verkehrsplan im Juni 2018 der Gemeindeversammlung zur Abstimmung vorgelegt. Parallel zum Verkehrsplan läuft die Revision der kommunalen Nutzungsplanung. Diese wird voraussichtlich im Frühling 2019 der Gemeindeversammlung zur Abstimmung unterbreitet.

Kanton gibt Richtplan vor

Was regeln denn die Richt- und Nutzungspläne? Im kantonalen Richtplan ist die räumliche Entwicklung im Kanton Zürich festgelegt. Im regionalen Richtplan werden die Vorgaben des kantonalen Richtplans auf die regionalen Bedürfnisse abgestimmt. Die Gemeinden schliesslich erstellen einen kommunalen Verkehrsplan. Dieser regelt zum Beispiel die Sammelstrassen in den Quartieren, die Buslinien und Fusswege.

Die Gemeinden können freiwillig einen kommunalen Siedlungs- und Landschaftsplan erstellen. Dieser ermöglicht ihnen eine grundsätzliche Diskussion zur Siedlungsentwicklung in der Gemeinde. Die Richtpläne sind für die Behörden verbindlich. Für die Grundeigentümer verbindlich ist die Nutzungsplanung. Diese setzt die Vorgaben aus den Richtplänen auf der Ebene der Grundstücke um. Dazu gehören die Bau- und Zonenordnung, die Erschliessungs- und Gestaltungspläne. (Zürcher Unterländer)