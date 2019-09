Der weltbeste Pflüger kommt aus Wil

Vor wenigen Tagen ging im amerikanischen Baudette (Lake of the Woods im Bundesstaat Minnesota) die 66. WM im Pflügen über die Bühne. Für die Schweiz waren zwei Unterländer am Start: Peter Ulrich aus Neerach und der Wiler Marco Angst. Letzterer stand zuletzt ganz oben auf dem Podest und wurde zum besten Pflüger der Welt gekürt.

Für das Austragungs-Städtchen, das als "Zander-Hauptstadt der Welt" beschrieben wird, war diese Austragung eine riesen Sache, die in der Bevölkerung grösste Beachtung fand. Die Menschen waren begeistert, dass die Pflügerelite aus 28 Ländern sich bei Ihnen auf höchstem Niveau messen würde.

Wechselnde Bodenstrukturen als grosse Herausforderung

Für die Schweizer Equipe waren die Dimensionen, die hier angetroffen wurden, beeindruckend. Allein das Getreidefeld, auf dem der Stoppelwettkampf ausgetragen wurde, umfasste eine Fläche von gegen 1'000 Hektaren.

Wer das Feld von Weitem sah, hatte den Eindruck, es sei absolut gleichmässig und eben, aber dieser Eindruck trog. Unebenheiten und ständig wechselnde Bodenstrukturen machten die Aufgabe zur grossen Herausforderung.

Nach 20 Jahren wieder ein Schweizer Weltmeister

Am Ende des ersten Wettkampftages, dem Stoppelfeldpflügen, waren sich alle einig, dass es eine enge Angelegenheit werden würde, da bei diesen Verhältnissen keiner ganz ohne Fehler durchgekommen war. Die beiden Schweizer platzierten sich hervorragend - Angst wurde zweiter, Ulrich siebter. Weltmeister wurde der Franzose Matthieu Cormoreche, dritter der Däne Soren Korsgaard.

Trockene Verhältnisse trafen die Wettkämpfer auch am zweiten Tag für das Pflügen im Grasland an. Auf sehr hohem Niveau wurde auch hier gepflügt. Einzig der äusserst erfahrene Irländer John Whelan und Marco Angst konnten sich vom Rest der Konkurrenz leicht absetzen. Letztendlich reichte dem Zürcher Unterländer Angst der Vorsprung vom ersten Wettkampftag, um nach 20 Jahren (Christoph Hess, Märstetten) den Weltmeistertitel im Pflügen wieder in die Schweiz zu holen.

Marco Angst errang auch im Grasland Silber hinter John Whelan und vor Soren Korsgaard aus Dänemark. Peter Ulrich aus Neerach wurde 12., in der Gesamtrangliste konnte auch er sich in den Topten klassieren - auf dem 9. Rang. (red)