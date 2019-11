Desperado-Schliessung lässt Angestellte im Dunkeln

«Hola a todos», wird man im Desperado Dietlikon im Erdgeschoss des Pathé-Kinos begrüsst. Nicht vom Personal stammen die Worte, sondern von einem trostlosen Schild, auf welchem in grossen Lettern über die Schliessung des Restaurants informiert wird. «Heute bleibt eure Lieblings-Desperado aus betrieblichen Gründen zu. Tut uns sehr leid.» Zwei traurige Smileys untermalen die unerfreuliche Nachricht.

«Kein Kommentar»

Am Montag kündigte die Restaurantkette Desperado ihren Konkurs an. Das Unternehmen, welches 2000 gegründet wurde, hatte sich auf mexikanisches Essen spezialisiert und galt in der Schweiz als Pionier. Neun der zwölf Restaurants bleiben seit Dienstag bis auf weiteres geschlossen. Die drei Filialen, welche als Franchisen betrieben werden, bleiben weiterhin offen. Wie viele der rund 250 Angestellten ihre Stelle verlieren, steht allerdings noch nicht fest.

Einen Tag nachdem Desperado ihren Konkurs anmeldete, ist die Dietliker Filiale bereits wie ausgestorben. Mit Stühlen und einem Absperrband wurde der Eingang behelfsmässig versperrt, dahinter sitzen wenige Angestellte im Dunkeln und sind im Gespräch vertieft. Öffentlich über die Schliessung des Restaurants will aber niemand etwas sagen. «Kein Kommentar», heisst es von einem der Anwesenden. «Alles, was wir wissen, kann man in den Medien nachlesen», sagt eine Mitarbeiterin. «Uns bleibt jetzt nichts anderes übrig, als zu warten.»

Von Schliessung überrascht

Einen Stock höher im Pathé klingt es ähnlich. Man habe erst über die Medien von der Schliessung der Filiale erfahren und sei überrascht gewesen. «Man hatte das Gefühl, dass das Restaurant immer ziemlich gut lief», erklärt dort ein Angestellter. Kinogäste hatten oft vor oder nach dem Film im Restaurant etwas gegessen. «Vor allem am Wochenende war viel los.» Über die Umstände der Schliessung oder die Nachfolge des Desperado könne und wolle man beim Pathé jedoch nichts sagen.