Die Arbeiten für die neue Lärmschutzwand dauern zwei Monate

Das kantonale Tiefbauamt realisiert in der Gemeinde Dällikon entlang der Buchserstrasse auf der Höhe der Liegenschaften Alte Buchserstrasse Nummer 13 und 17 eine Lärmschutzwand. Die zwei Monate dauernden Bauarbeiten finden im Rahmen der kantonalen Lärmsanierung entlang von Staatstrassen statt.

Verkehrsführung entlang der Buchserstrasse vom 18. März bis zum 17. Mai

Ab nächstem Montag, 11. März, werden ohne Verkehrseinschränkung Sondagearbeiten im Gartenbereich durchgeführt. Die eigentlichen Bauarbeiten für die neue Lärmschutzwand beginnen dann eine Woche später am Montag, 18. März, und dauern mit Unterbrüchen voraussichtlich bis am Freitag, 17. Mai. Wie das kantonale Tiefbauamt in einer Mitteilung schreibt, wird der Verkehr während der Bauarbeiten tagsüber einspurig mit einer Lichtsignalanlage mit Busbevorzugung durch die Baustelle geführt.

Nachts wird die Lichtsignalanlage auf Blinklicht gestellt. Dies bedeutet, dass die Buchserstrasse in der Nacht normal befahrbar ist. Das Trottoir ist während der Bauzeit gesperrt. Eine Umleitung für Fussgänger und Velofahrer über die Alte Buchserstrasse ist signalisiert.

Vollsperrung während zwei oder drei Nächten

Die Montagearbeiten der Wandelemente durch einen Kran werden während zwei oder drei Nächten ausgeführt. Für diese Arbeiten muss die Buchserstrasse von abends 20 bis morgens 5 Uhr gesperrt werden. Während dieser Sperrung wird der Verkehr über die Alte Buchserstrasse umgeleitet. Während der Montage der Wandelemente ist bei den Liegenschaften alte Buchserstrasse 13 und 17 eine Abschaltung der Gasleitung für eine Nacht notwendig. Betroffen sind die Heizung sowie die Warmwasserversorgung. Über den genauen Zeitpunkt dieser Arbeiten sowie das Abschalten der Gasversorgung informiert das kantonale Tiefbauamt rechtzeitig zu einem späteren Zeitpunkt.

Anschliessend an die Montage der Wandelemente finden Pflanzarbeiten statt. Die Glasmontage wird separat im Sommer 2019 durch einen Verkehrsdienst begleitet. (red)

(Zürcher Unterländer)