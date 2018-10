«Die Aussage von Sepp Blatter sorgt bei mir für Unverständnis»

Roger Federer, DJ Bobo, Bruno Ganz, Sepp Blatter — vier Schweizer, die eines gemeinsam haben: Sie sind bis weit über die Landesgrenze hinaus bekannt.Blatter war von 1998 bis 2015 Präsident des Weltfussballverbands Fifa. In Erinnerung bleibt aber vor allem der unrühmliche Abgang des heute 82-Jährigen in Erinnerung. Wenige Monate nachdem er seinen Rücktritt angekündigt hatte, sperrte ihn die Ethikkommission der Fifa für acht Jahre für alle mit dem Fussball verbundenen Tätigkeiten und verhängte eine Geldstrafe von 50 000 Franken. Der Grund: Eine dubiose Millionenzahlung an seinen damaligen Stellvertreter Michel Platini. Die Sperre wurde wenig später durch ein Berufungsgericht der Fifa auf sechs Jahre reduziert.

«Unprofessionelle Führung»

Seither zog sich der Walliser mehr oder weniger aus der Öffentlichkeit zurück. Nun sorgte er aber bei einem Interview mit der «Süddeutschen Zeitung» erneut für Schlagzeilen. Dort wirft er seinem ehemaligen Arbeitgeber eine unprofessionelle Führung vor. Den gleichen Vorwurf macht er auch gegenüber dem Internationalen Olympischen Komitee (IOC).

Die Aussage von Sepp Blatter wurde von zahlreichen Medien übernommen. Die Plattform «Inside World Football» übersetzte das Interview gar auf Englisch. Fotomontage: ZU

Im Interview sagte Blatter unter anderem: «Man kann nicht länger unprofessionell solche Betriebe führen. Das ist heute Topmanagement. Es braucht nicht mehr nur Leute, die im Sport gross geworden sind. Die Fifa ist ein Verein, das IOC ist ein Verein - so wie der Fischerverein hier unten. Oder wie der Turnverein in Embrach. Das ist nicht mehr richtig. Wir sollten dem Sport jetzt andere, richtige Strukturen geben. Führen lernst du nicht, indem du mal Meister in irgendeiner Sportart warst.» Richtig gelesen, kein Tippfehler. Sepp Blatter hat wirklich Turnverein Embrach gesagt.

«Wir waren überrascht»

Beim Unterländer Dorfverein sorgt die Aussage natürlich für viel Gesprächsstoff. Präsident Peter Käppeli erzählt: «Einen Tag nachdem das Interview erschienen war, erhielten wir eine erste Information über unseren Vereins-Chat.» Seither habe es schon einige Bemerkungen zur Aussage von Sepp Blatter gegeben. Die erste Reaktion des Präsidenten: «Ich war überrascht. Ich frage mich, wie wir es geschafft haben als Sportverein im Zürcher Unterland sogar bei Herrn Blatter bekannt zu sein.»

Mit seinem Vergleich wirft der ehemalige Fifa-Präsident dem Turnverein Embrach eine unprofessionelle Führung vor. Ist da etwas dran? «Ein Vergleich zwischen weltbekannten Verbänden mit Millionenbudgets und Dorfvereinen, welche auf regionaler Ebene tätig sind und sich vor allem für die Jugendförderung und das Gemeindewohl einsetzen, ist schon ein wenig sonderbar.» Es stimme allerdings, dass man auch bei regionalen oder kleineren Anlässen viele regulatorische Rahmenbedingen beachten müsse. «Es sind Bewilligungen einzuholen, Reservationen frühzeitig in die Wege zu leiten und unzählige kleinere Absprachen zu tätigen.» Unprofessionelles Handeln zahle sich auch auf dieser ebene längerfristig nicht mehr aus, sagt Käppeli.

«Darf gerne vorbeikommen»

Fifa und Korruption — ein stetiges Thema. Ist man beim Turnverein Embrach etwa auch korrupt? «Dazu können und wollen wir uns gar nicht äussern.» In Vereinen mit einer regionalen Ausrichtung beruhe vieles auf Ehrenamtlichkeit. «Viele Mitglieder setzen unzählige Stunden zum Vereinswohl ein und stellen dazu oft das private Interesse in den Hintergrund.» Im Jahr 2020 wird in Rorbas beispielsweise das Regionalturnfest Glatt-, Limmattal und Stadt Zürich stattfinden. «Wir rechnen mit 4500 Teilnehmern.» Die Vorbereitungen des Organisationskomitees seien schon seit Monaten am Laufen. «Botschafter aus dem sportlichen Umfeld und Sponsoren sind jederzeit willkommen.» Wie wäre es mit Sepp Blatter? «Da sind wir offen. Wir haben nichts zu verbergen.» (Zürcher Unterländer)