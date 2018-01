Die Bestatterin schiesst in Kloten

Mit Albträumen, Fallschirmspringern und einer scharf schiessenden Bestatterin Erika Bürgisser hat vorgestern die erste Folge der neusten Staffel der beliebten SRF-Eigenproduktion «Der Bestatter» begonnen. Eigentlich ist die Handlung der Serie im Aargau angesiedelt. Doch wer genau hingeschaut hat, erkannte den Klotener Schiessstand Bettensee sowie ein Stück Bassersdorf mit dem Tenniscenter Grindel im Hintergrund. Nur der gelbe Postautobus und die dazugehörige Haltestelle namens «Schützenhaus Käppeli» wollte nicht so recht ins Bild passen. Der Präsident des Pistolenschützenvereins Kloten, Patrick Geissler, bestätigt: «Wir hatten im letzten Sommer einen ganzen Tag lang Besuch einer Filmcrew bei uns auf der Schiessanlage.» Die Produzenten seien wohl über Internet und eher zufällig auf diesen Drehort gestossen, vermutet Geissler.

Er selber fungierte sodann als Kontaktperson und konnte vor Ort die Filmarbeiten aus nächster Nähe mitverfolgen. Im Gegensatz zu einigen seiner Schützenkollegen wirkte der Vereinspräsident selber nicht vor der Kamera mit. «Aber etwa vier oder fünf Kollegen aus unserem Verein wurden gleich als Statisten eingespannt», erzählt er. Am vergangenen Dienstagabend sahen auf SRF 1 rund 781 000 Zuschauer (41,1% Marktanteil) wie sich Schauspielerin Suly Röthlisberger als Bestattungsunternehmerin Erika Bürgisser in Kloten das Pistolenschiessen aneignet.

Nächsts Mal in Bassersdorf

Noch während der Vorspann läuft, begegnet die Anfängerin und Ziehmutter des eigentlichen Bestatters Luc Conrad (Mike Müller) im Schiessstand einer mysteriösen Schützin mit goldener Waffe. Von der spröden Fremden lässt sich Erika Bürgisser das Erfolgsrezept fürs Schiessen erklären: «Fokus – immer und überall – Fokus.» Kurz danach begegnen sich die beiden älteren Damen draussen wieder, wo die Bestatterin gerade das Postauto verpasst, während sich die allzeit Fokussierte keck aufs schnittige Motorrad schwingt und frech gen Bassersdorf davonrauscht. Nur etwas mehr als eine Minute dauert der Unterländer Ausschnitt der besagten Bestatterfolge. Es wird allerdings nicht das letzte Mal gewesen sein, dass Bilder aus diesem Dreh über die TV-Bildschirme flimmern.

Bereits in der zweiten Folge wo es unter anderem um einen Todesfall in der Schlagerszene geht, wird der Bestatter am nächsten Dienstag (9. Januar, 20.05 Uhr, SRF 1) in einer Friedhofskapelle zu sehen sein. Diese Szenen seien in Bassersdorf gedreht worden, verrät eine Sprecherin des SRF auf Anfrage. Weitere Unterländer Schauplätze würden in dieser Staffel aber nicht vorkommen.

Schon einmal im Unterland

Die sechste Staffel des Bestatters umfasst erneut sechs Folgen. Diese laufen bis am 6. Februar immer dienstags auf SRF 1. Als Bestatter stand Mike Müller schon einmal im Zürcher Unterland vor der Kamera. Für die erste Staffel war im Sommer 2012 zwischen Buchs und Dielsdorf auf der «Hand» gedreht worden. (Zürcher Unterländer)