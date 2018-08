Die Betreiber der Jagdschiessanlage Embrach werden erneut angezeigt

Gegen die Jagdschiessanlage in der Au 6 in Embrach wird scharf geschossen. Der Verein Pro Töss-Auen hat eine Strafanzeige eingereicht gegen deren Betreiber, Jagd Zürich, Jagd-Club Zürich und die Jagd- und Fischereiverwaltung. Hinzu kommen eine Aufsichtsbeschwerde gegen die Gemeinde Embrach und eine weitere gegen die Baudirektion des Kantons Zürich.

Die Argumentation zielt vor allem auf den Umweltschutz ab. Zitiert werden die Verordnung zum Schutz von Naturschutzgebieten von überkommunaler Bedeutung der Gemeinde Embrach, gewisse Artikel aus dem kantonalen Waldgesetz, dem Umweltschutzgesetz, dem kantonalen Abfallgesetz und dem Bundesgesetz über den Schutz der Gewässer.

Ähnlich wie frühere Anzeige

Der Verein Pro Töss-Auen sieht drei Straftatbestände erfüllt, die er nun zur Anzeige bringt. Erstens die Verwendung und Ablagerung schadstoffhaltiger Wurfscheiben (beispielsweise Tontauben) und Munition sowie Schrotbecher aus Plastik. Zweitens die Ablagerung von schadstoffhaltigen Wurfscheibenfragmenten, Blei- und Eisenschrot sowie Schrotbechern. Und drittens das Niederhalten von Bäumen und Sträuchern.

Insgesamt ist die Strafanzeige des Vereins grösstenteils identisch mit einer Anzeige, die am 4. Mai 2013 eingereicht wurde. Weshalb, erklärt Marianne Trüb, welche als Präsidentin des Vereins Pro Töss-Auen beide Anzeigen eingereicht hat: «Beim letzten Mal haben wir sie letztlich zurückgezogen.» Dies, nachdem eine Begleitgruppe in Aussicht gestellt worden war. «Es gab aber nur eine Sitzung in vier Jahren», sagt die ehemalige SP-Kantonsrätin.

Zudem habe man damals die Zusage erhalten, Lieferungen von Wurfscheiben auf giftige Inhaltsstoffe prüfen zu dürfen. Das sei bis heute aber nie der Fall gewesen. Ausserdem haben die Betreiber der Jagdschiessanlage gewechselt. 2013 war nur die Jagdschützengesellschaft Zürich Betreiberin. Und entsprechend angezeigt worden.

Verein hofft auf Initiative

Nach wie vor wird den Betreibern der Jagschiessanlage angekreidet, Ablagerungen von Abfällen explizit vorzusehen. So könnten Rückstände, etwa von Tontauben, im Wald und gegen das Tössufer hin gar nicht weggeräumt werden. Im Jahr 2009 beliefen sich diese Rückstände bereits auf rund 200 Tonnen. Ausserdem würden Eichen entlang des Töss­ufers durch den Schiessbetrieb buchstäblich abrasiert und so nieder gehalten.

Klar ist: Der Betrieb der Jagdschiessanlage Embrach läuft aus. Bereits 2003 wurde die Umgebung der Anlage in die Liste der Auengebiete von nationaler Bedeutung aufgenommen. Die Anlage sollte 2017, spätestens 2019, stillgelegt und durch die neue Jagdschiessanlage in Bülach ersetzt werden. Danach wird das Gebiet um die Embracher Anlage herum saniert. Allerdings verzögert sich der Bau der Bülacher Jagdschiessanlage Widstud, bedingt durch Einsprachen. Das nächste, was dort geplant ist, dient der Forschung: Die ETH will testen, was genau passiert, wenn grosse Körper in einen See fallen.

Was den Verein Pro Töss-Auen betrifft: Dort hofft man auf ein vorzeitiges Ende der Jagdschiessanlage Embrach. Denn man fürchtet, deren Betrieb könnte verlängert werden. Marianne Trüb sieht zwei Wege: «Wir unterstützen die Initiative Wildhüter statt Jäger. Wird diese angenommen, hat sich das Problem der Jagdschiessanlage für uns erledigt.» Im Kantonsrat wurde die Initiative aber deutlich abgelehnt – keine Partei hat sich dafür ausgesprochen.

Falls sie am 23. September auch vom Volk abgelehnt wird, will der Verein Pro Töss-Auen trotzdem eine sofortige Stilllegung der Jagschiessanlage. Diese wird in einer Aufsichtsbeschwerde gegen die Gemeinde Embrach gefordert. Die Gemeinde sei anzuweisen, wegen des Verstosses gegen verschiedene Gesetze den Betriebsstopp zu verfügen. Und die Baudirektion habe als Grundeigentümerin der Fluss- und Uferzonen in der Au sofort die Ablagerungen durch den Schiessbetrieb zu stoppen. Und abzutragen.

Seitens der Angezeigten war gestern Sonntag niemand für eine längere Stellungnahme zu erreichen. Dominik Bonderer, Leiter Kommunikation der Baudirektion des Kantons Zürich, erklärte, weshalb: «Die Strafanzeige liegt uns noch gar nicht vor. Deshalb können wir auch keine Auskunft dazu geben.» Man werde aber schnellstmöglich Stellung beziehen. (Der Landbote)