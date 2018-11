Die Betrüger werden immer dreister

1,9 Millionen Franken sind letztes Jahr im Kanton Zürich über Telefonanrufe ertrogen worden. Im Bezirk Dielsdorf gab es 23 aktenkundige Betrugsversuche, im Bezirk Bülach kam es 30-mal zu einem versuchten und zweimal zu einem vollendeten Versuch. «Die Dunkelziffer liegt allerdings rund fünfmal höher», sagte Rolf Decker von der Präventions­abteilung der Kantonspolizei anlässlich seines Referats im Gesundheitszentrum in Dielsdorf. Gegen 100 Personen waren gestern der Einladung des Seniorenrats gefolgt, der den Anlass organisiert hatte.

Decker erklärte, dass sich viele Leute aus Scham nicht bei der Polizei melden. Das belegen Aussagen von Personen, die sich für ein Opferinterview bei der Präventionsstelle der Kapo entschieden haben, um das Erlebte zu verarbeiten. Dabei geht es um Selbstvorwürfe, dass man sich über sich selber ärgert oder sich nicht erklären kann, wie man auf einen solchen Betrug reingefallen ist. Im ganzen Kanton sind im laufenden Jahr bereits 43 vollendete und 1619 versuchte Fälle bekannt.

Dielsdorferin erzähltevon ihren Erfahrungen

«Die Täter sind nicht doof», hielt Decker fest. «Und sie werden immer dreister.» Zudem seien sie sehr anpassungsfähig. Er weiss, dass die Betrüger nach dem Höhepunkt der Tricks mit den falschen Enkeln mit einer neuen Masche ans Werk gehen. «Das Vorgehen ist dasselbe. Doch statt dass sich der Anrufer als verwandte Person ausgibt, meldet er sich als Polizist.» Eine Frau aus dem Publikum konnte genau die Geschichte erzählen, die Decker später als Originalaufnahme eines Falles abspielte.

«Die Zielperson wird meistens unauffällig von einem Betrüger verfolgt, der ebenfalls die Bank betritt.»



Rolf Decker, Präventionsspezialist Kantonspolizei Zürich

Allerdings hatte die Dielsdorferin selbstbewusst genug gehandelt und der Anruferin nicht geglaubt, dass diese vom Landeskriminalamt Deutschland ist und der lokalen Polizei bei der Aufklärung eines Einbruchs in der Nähe der Angerufenen hilft. «Was diese Leute am Telefon erzählen, kann nicht stimmen», sagte Decker. «Wir von der Polizei sprechen nämlich immer Mundart.» Doch die Betrüger, oft seien es Leute aus Polen, redeten in akzentfreiem Hochdeutsch und wirkten im Fall der falschen Polizisten durchaus vertrauenserweckend. Allerdings ergäben sich bei genauem Hinhören Ungereimtheiten, was der Frau aus dem Publikum auch tatsächlich aufgefallen war.

Einen suspekten Anruf unbedingt unterbrechen

Decker weiss um die Schwierigkeit, die viele Leute damit haben, einen Anruf einfach zu unterbrechen. Doch genau das ist zu tun, wenn einem etwas nicht geheuer ist. «Als Nächstes rufen Sie die 117, die Nummer der Polizei, an und schildern den Vorfall», riet er. Man soll jedoch unter keinen Umständen zulassen, von der angerufenen Person direkt umgeleitet zu werden. «Auch das gehört zu den Betrügertricks. Ein Komplize nimmt den Anruf entgegen und so geht das Spiel immer weiter.»

Laut Aussagen von Decker arbeitet die Polizei auch mit den Banken zusammen. Die Angestellten seien sensibilisiert und würden gezielte Fragen stellen, wenn jemand plötzlich einen hohen Geldbetrag abheben will. «Die Zielperson wird meistens unauffällig von einem Betrüger verfolgt, der ebenfalls die Bank betritt, um sicherzugehen, dass das Geld tatsächlich abgehoben wird.» Darauf achten die Mitarbeitenden der Bank ebenfalls.

Weil es die Enkeltrickbetrüger in der Regel auf Frauen und Männer im Seniorenalter abgesehen haben, wies Decker darauf hin, den Eintrag im elektronischen Telefonbuch ändern zu lassen. «Vornamen können Aufschluss über das Alter einer Person geben. Deshalb nur den Anfangsbuchstaben angeben. Das lässt keine Rückschlüsse zu.»

(Zürcher Unterländer)