Die Bevölkerung durfte Fragen zum Surfpark stellen

Lärm und Verkehr: Es sind die beiden Nebenwirkungen, vor denen die Regensdorfer am meisten Angst haben, wenn es um den geplanten Surfpark geht. An der öffentlichen Informationsveranstaltung in der Mehrzweckhalle Pächterried stellte Gemeindepräsident Max Walter das Projekt genauer vor. In der anschliessenden Diskussion wurde klar: Der Bevölkerung von Regensdorf stellen sich noch einige Fragen.

Der geplante Surfsee mit Wellenanlage und Park erfährt aber auch viel Unterstützung. Viele Leute freuen sich, dass die Gemeinde Mut zeigt und sich einem solch grossen Projekt annimmt. Man sieht in der Anlage vor allem eine Attraktion für die jüngere Generation.

Das Interesse war bereits an der Informationsveranstaltung riesig. Rund 350 Leute nahmen in der Mehrzweckhalle Platz und lauschten den Worten des Gemeindepräsidenten. Ob die für den Surfpark notwendige Umzonung des Gebietes Wisacher durchgeführt werden kann, entscheidet sich an der Gemeindeversammlung im kommenden März. (Zürcher Unterländer)