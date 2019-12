Die Biber spielen Katz und Maus

Winter ist Holzfällerzeit. Während die Bauern in der kalten Jahreszeit vermehrt den eigenen Forst bewirtschaften, sind auch ein paar besonders muntere Biber am Flughafen am Holzen. Zwischen Panzerpiste und Flughafenzaun an der Gemeindegrenze von Winkel und Kloten sind die Spuren ihrer neusten Aktivitäten nicht zu übersehen. Etliche Bäume sind stark angenagt, rund ein halbes Dutzend stattliche Stämme liegen schon am Boden oder im Bach.

Dabei sollten die überaus aktiven Nager in ihrer Wasserbautätigkeit zurückgebunden werden. So will es der Flughafen, und so wollen es auch die zuständigen Behörden des Kantons. Für die zuständigen Fachleute des Amtes für Landschaft und Natur stellen die Nager eine echte Herausforderung dar «an diesem spezifischen Ort», wie es Wolfgang Bollack, Sprecher der Baudirektion, nennt. Denn die Biber stehen «in Konkurrenz mit anderen Interessen des Naturschutzes sowie der Flugsicherheit».

Keine Vögel anlocken

Trotz aller menschlicher Gegenmassnahmen lässt sich die ansässige Population partout nicht bremsen. Bereits vor einem Jahr hatten die Biber einmal den Hauptabfluss des Himmelbachs samt Zufluss aus dem Gebiet Goldig Tor komplett verbaut. Es entstand ein kleiner See, was bald neues Leben ins Schutzgebiet brachte. Aber mehr Wasservögel in Pistennähe sind eine Gefahr für den Flugverkehr. Fachleute der kantonalen Baudirektion mussten Drainagerohre anbringen, damit kein allzu grosser See entsteht, der zu viele Enten und Reiher an die Pisten lockt und wertvolle Naturschutzflächen überschwemmt.

Der aufgestaute Himmelbach schafft neue Lebensräume. Wegen des nahen Flugbetriebs darf die neue Wasserfläche aber kein Magnet für Wasservögel werden, da die grossen Düsenvögel - und vor allem deren Triebwerke - sich nicht mit Enten vertragen.

Seitens Behörden betont man aber: «Der Biber ist ein bundesrechtlich geschütztes Tier, das mit seinen Aktivitäten grosse ökologische Mehrwerte schafft.» Allerdings muss das Amt für Landschaft und Natur die Situation weiterhin aufmerksam im Auge behalten und auch mal eingreifen. Denn es gelte die verschiedenen Interessen im Gleichgewicht zu halten.

Zum Biberrefugium auf dem nur rund 300 Meter breiten Militärgelände zwischen Autobahn A51 und Pisten meint Bollack: «Hier geht es vor allem drum, auch den wertvollen Pfeifengraswiesen Sorge zu tragen. Dazu ist gelegentlich das Rückbauen von Biberbauten unumgänglich, wo nicht andere regulierende Massnahmen greifen.» Die Fachleute würden auch weiterhin flexibel und in enger Absprache mit dem Flughafen auf die Aktivitäten des Bibers reagieren, heisst es. Trotz aller Mühen mit den nachtaktiven Bewohnern sei jedoch klar, dass auch die Biber am Goldig Tor/Himmelbach eine Daseinsberechtigung haben.

Diesen Damm auf dem Gebiet von Winkel haben die Flughafenbiber im vergangenen Herbst neu gebaut, nachdem ein paar Meter oberhalb auf Klotener Boden ein noch grösserer Damm weggeschwemmt wurde.

Manchmal erledigt sich ein Problem auch mal von selbst. Im vergangenen Juni etwa, als ein Sommergewitter tobte. Da wurden die zuvor vorsichtigen menschlichen Bestrebungen zur Limitierung der tierischen Bauwut jäh beendet. Die rasch angeschwollenen Wassermassen schwemmten in einer Nacht gleich den ganzen Damm samt den meterlangen Drainagerohren weg.

Bis im Herbst hielten sich die Wasserbaumeister danach weitgehend zurück, weitere (Ersatz-)Dammbauten waren nicht auszumachen. Doch nun erlebt das zum Teil streng geschützte Riedwiesen- und Moorgebiet wieder eine auffällig grosse Holzfällertätigkeit. Selbst vor den ganz dicken Stämmen macht der Castor Fiber – wie der europäische Biber auch heisst – nicht halt. Ein Augenschein vor Ort beweist, dass sich die Tiere nach der sommerlichen Flut und dem Verlust ihres bislang grössten Dammes nicht aus dem Revier vertreiben liessen.

Unter Pisten durchgetaucht

Derzeit sind die Büsche und Bäume kahl, und auf den Wiesen spriesst es kaum. So werden die Spuren der Nager im Gebiet noch deutlicher erkennbar als sonst. Die Vegetation befindet sich im winterlichen Sparmodus. Das zwingt die Biber umso mehr, auf ihrer Nahrungssuche Bäume anzuknabbern. Sogar von der nahen Flughafenautobahn aus kann man bei genauem Hinsehen die hellen Nagespuren am dunklen Stamm eines riesigen Laubbaumes im Revier sehen. Auf dem Speiseplan stehen in dieser Jahreszeit nämlich vor allem zarte Rinde, feine Zweige und kleinere Äste der Weichhölzer entlang der Gewässer. Denn an Land bewegen sich die Tiere nur ungern, ausser es locken Nahrung oder Baumaterial für den Dammbau.

Biber fressen in der kalten Jahreszeit bevorzugt Rinde, feine Zweige und Ästchen von Bäumen, die sie entlang des Himmelbachs am Flughafen derzeit fleissig fällen.

Die Verbreitung des Bibers erfolgt immer den Wasserläufen folgend, es sind dies des Bibers Hauptstrassen. In diesem Fall ist es besonders beeindruckend, dass die Biber sich überhaupt ins Gebiet östlich des Flughafens vorgekämpft hat. Denn der einzige Zugang besteht von der Glatt auf der Westseite des Flughafens. Dort bei Oberglatt zweigen zwei längere Tunnelröhren ab, die rund 700 Meter unter den Pisten hindurchführen in ein ziemlich attraktives Biberrevier.

«Volkszählung» bei den Bibern

Die Biber haben nach ihrer Ausrottung vor rund 200 Jahren wieder zahlreiche Reviere in der Schweiz zurückerobert. Nach ersten Wiederansiedlungen ab 1956 im Welschland und später auch im Mittelland (u.a. 1977 am Tössegg) ist der Biber auch in der Region wieder vertreten. Seit 2008 (49 Reviere/154 Tiere) werden die Bestände im Kanton Zürich alle drei Jahre erhoben.

Aktuell steht das fünfte «Bibermonitoring» an. Bei der letzten Zählung im Winter 2016/17 wurden 106 Revieren ausgemacht und der Bestand auf 394 Tiere geschätzt. Um die Bestandesentwicklung im Auge zu behalten, gehen in den kommenden Monaten über 70 freiwillige «Biberwatcher» auf Erkundungstour. Nach einer Einführung durch die Biberfachstelle werden sie bei der Kartierung mithelfen und insgesamt mehrere hundert Kilometer Fluss- und Bachufer nach Biberspuren absuchen.