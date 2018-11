Die Bilder entstehen zuerst im Kopf

Mitten im Raum der Galerie steht das Bild mit dem Namen «Die Badende» auf einer Staffelei. Der Betrachter sieht den Rücken einer jungen Frau, die scheinbar selbstvergessen dasitzt und darauf wartet, ins Bad zu steigen. Das Bild ist voller Sinnlichkeit, wirkt zart und gleichzeitig ausdrucksstark. «Gottfried Keller hätte seine Freude an diesem Werk gehabt», ist sich der Glattfelder Bruno Rossi, Besucher der Vernissage, sicher.

«Die Badende» ist eines von 29 Bildern der aktuellen Ausstellung «Begegnungen» der Dielsdorferin Linda Rauscher im Gottfries-Keller-Zentrum. Kein Bild lässt sich mit dem anderen vergleichen. Modernes geht harmonisch in Abstraktes über. Davon zeugen auch die Namen der Bilder. «Ferne Galaxien», «Zauberfisch», «Flügelschlag», «Brooklyn by night» - die Künstlerin will sich nicht auf ein Thema beschränken. «Das Bild muss einfach als Ganzes stimmen.» Immer wieder lasse sie sich neu inspirieren, oft auch von Fotos. Gelegentlich entstehen spontane Werke, ohne Konzept, nach Bauchgefühl. Meistens aber müsse ein Bild im Kopf fertig sein, «dann kommt der Herzblick».

Linda Rauscher malt hauptsächlich in Öl. Die gebürtige Deutsche, welche seit 1971 in der Schweiz lebt, zeigt auf ihr Werk «Ferne Galaxien» und erklärt die spezielle Technik. «Ich habe mit Ölfarbe gearbeitet, mit dem Spachtel die flüssige Farbe spritzen lassen. Der Untergrund ist strukturiert.» Die Liebe zur Malerei liege in der Familie. «Schon der Cousin meines Vaters war Kunstmaler.» Die ausgebildete Goldschmiedin malt seit bald 40 Jahren. Sie sieht sich selbst als Macherin. «Die Malerei ist ein Bestandteil meines Lebens und Schaffens und führt mich immer wieder in neue Welten.» Linda Rauscher mag satte, fröhliche Farben. «Farben sind ausschlaggebend.» Die Künstlerin selbst bezeichnet Rot als ihre Lieblingsfarbe. Es gebe Bilder, die sie innert eines Tages gemalt habe, an anderen habe sie bis zu 30 Stunden gearbeitet. Gedanken auf Leinwand zu bringen, sei etwas «Ergötzliches».

Bereits die elfte Ausstellung

Linda Rauscher vertiefte ihre zeichnerischen Kenntnisse an der Kunst- und Gewerbeschule Zürich und lebte anschliessend fünf Jahre lang in der Nähe von Nizza, wo sie neue Ideen und Eindrücke für die Malerei erhielt. Ihre erste Ausstellung erfolgte 1991 in Buchs, gemeinsam mit anderen Künstlern. Die heutige Ausstellung ist bereits die elfte. Konrad Erni von der Galeriekommission freut sich, dass eine Unterländer Künstlerin ausstellt. Linda Rauscher sei eine Kollegin von Rita Maag, welche letztes Jahr in der Galerie ausgestellt habe. «Regionale Künstler zu berücksichtigen, ist uns ein Anliegen.» Vier bis fünf Ausstellungen gibt es pro Jahr in der Galerie Gottfried-Keller-Zentrum. «Die meisten Künstler melden sich bei uns, wenn sie Interesse an einer Ausstellung haben», sagt Erni.

Besucher Bruno Rossi schaut sich unterdessen nochmals alle Bilder an. «Man muss vor einem potentiellen Kauf immer überlegen, wo ein Bild hinkommt – passt es nur an eine weisse Wand oder auch in ein altes Haus mit Holzwänden?» Das Bild mit dem geheimnisvollen Namen «Fabelwesen der Tiere» fasziniert ihn. «Das würde sehr gut in eine Arztpraxis passen.»

(Zürcher Unterländer)