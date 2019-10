Die Büli-Mäss hat begonnen

Am Freitagnachmittag wurde die Büli-Mäss im Beisein von Regierungsrätin Carmen Walker Späh eröffnet. Über 100 Aussteller sind in der Bülacher Stadthalle vertreten. Die alle drei Jahre stattfindende Messe läuft während dem ganzen Wochenende. Der Eintritt ist kostenlos. Nun ist zum ersten Mal auch eine Gastregion mit dabei. So kommen die Besucherinnen und Besucher in den Genuss einer Vielzahl an Facetten aus der Region Viamala im Bündnerland. So werden Viamala Tourismus, die Viamalaschlucht, die Rhätische Bahn und die Biathlon-Arena Lenzerheide präsent sein. Im kulinarischen Bereich ist die Region ebenfalls gut vertreten. Im Restaurant Viamala werden saisonale Gerichte angeboten.

Spannendes Unterhaltungsprogramm

Ein Highlight im vielseitigen Unterhaltungsangebot an der Büli-Mäss ist der Auftritt des Stand-up-Comedians Claudio Zuccolini, der aus Thusis stammt. Dieser findet am Samstagabend statt. Der Bezug zur Region Viamala ist auch hier gegeben. Tanzaufführungen von Leonor und Marcos López gehören ebenso zum Programm wie Jazzercise, Wing Tsun und Physio Fit. Der Sonntagsbrunch wird musikalisch umrahmt vom Hackbrettspieler Nicolas Senn.

Dieses Jahr feiert der Gewerbeverein Bülach sein 100-jähriges Bestehen. An einem Infostand ist alles über seine Geschichte zu erfahren. Zudem geht am Freitagabend eine Quizshow zum Thema «Gewerbe Bülach» über die Bühne.

Nur wenig Parkplätze

Das OK rät den Besucherinnen und Besuchern die Messe mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, zu Fuss oder mit dem Velo zu besuchen. Die Postautolinie 504 fährt die Stadthalle am Freitag und Samstag von 8 Uhr bis 21 Uhr halbstündlich an. Ausserhalb dieser Zeiten und am Sonntag gilt der Stundentakt.

Rund um die Stadthalle herrscht derzeit eine rege Bautätigkeit. Deshalb stehen dort in diesem Jahr keine Besucherparkplätze zur Verfügung. Während der Veranstaltung sind gewisse Strassenabschnitte für den Individualverkehr gesperrt: Allmendstrasse (Kreisel Post-/Allmendstrasse bis Feldstrasse), Schwimmbadstrasse (Allmendstrasse bis Erachfeldstrasse) und Grampenweg. Für Anwohner gelten spezielle Regelungen. Auf dem Besucherparkplatz beim Sportplatz Erachfeld (vis-à-vis FC Bülach) kann man das Auto für 5 Franken pro Tag stehen lassen. Von dort aus erreicht man die Stadthalle zu Fuss in zehn Minuten.