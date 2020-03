Die Burg Freienstein wird 770-jährig

Das neue Stück der Hardbühne Embrach hat eine Aktualität, die weder die Vereinspräsidentin noch die Regisseurin so geplant hatten. Denn die Komödie «Schloss zu verkaufen» handelt von aufmüpfigen Personal eines Schlosses, das sich gegen den Verkauf desselben wehren will – die Komödie hat am 25. März Premiere.

Aktuell ist die Geschichte, weil die Burg Freienstein in ihrem vollen Glanz dieses Jahr 770 Jahre alt geworden wäre; «wäre», weil heute nur noch ihre Ruine vom Freistenbuck aus über die Gemeinde schaut. Die alte Dame des unteren Tösstals wurde in ihrer Geschichte verschenkt, vermacht und verkauft, bis sie schliesslich in den 1970er Jahren in die Hände des Kantons Zürich überging. Vor allem um ihr Ende rankt sich eine Sage, die an Tragikomik schwer zu überbieten ist. So viel sei schon verraten: Es geht um Liebe, Entführung, vereitelte Pläne – und ein dramatisches Ende.

Ein Ausschnitt aus der Zürcher Karte von Jos Murer, 1566. Foto: Broschüre 750 Jahre Burg Freienstein

Die Geschichte wird nicht nur in der 750-Jahre-Festschrift zur Burg Freienstein erzählt, sondern schon davor im Heft «Legenden und Sagen aus dem Embrachertal» – verfasst 1980 vom Primarschullehrer Hans Baer, der die Region bis heute historisch aufarbeitet und Interessierten zugänglich macht. Die Erzählung weise, so schreibt Baer im «Sagen»-Heft, sehr viele Übereinstimmungen mit historischen Tatsachen auf, wie dies sonst nur selten der Fall sei.

Verena und der Raubritter

Im Zentrum der Geschichte steht «die bildhübsche Tochter eines freien Embrachers». Gemäss eines Zeitungsartikels vom November 1943 soll ihr Name Verena gewesen sein – dabei bleiben wir der Einfachheit halber. Verena war an einem Wintermorgen zu Besuch in Winkel, und auf dem Rückweg durch den Wald im «Platten» begegnete sie einem hungrigen Wolf. Sie konnte sich im nahen Kymenhof in Sicherheit bringen, wo ein Bursche sich anerbot, sie ins Dorf hinunter zu geleiten. Die beiden verliebten sich ineinander.

Doch auch der «Raubritter von Freienstein» – mutmasslich Herrmann Künsch aus Schaffhausen – war an ihr interessiert, und als Verena eines Tages im Wald Brennholz sammelte, packte er sie kurzerhand aufs Pferd und nahm sie in der Burg Freienstein in Gefangenschaft. Das liess Verenas Vater nicht auf sich sitzen: Er schlich sich mit falschem Namen in die Burg. «Der schwäbischen Sprache kundig und ein guter Falkner», wie Baer schreibt, liess sich der Vater in die Dienste des Ritters stellen und verhalf der Tochter zur Flucht. Er wurde indes erwischt und büsste die Freiheit der Tochter mit seiner eigenen ein – was wiederum die einflussreichen Freunde des Vaters auf der Kyburg auf den Plan rief. Der Landgraf, mutmasslich Heinrich Schwend (späterer Bürgermeister der Stadt Zürich), schritt zur Belagerung und schaffte es, den Turm mit Feuerpfeilen in Brand zu setzen. Im Freudentaumel und der darauffolgenden Feier ging jedoch etwas Entscheidendes vergessen: der Vater im Kerker. Er war bereits erstickt, als sich die Kyburger wieder an ihn erinnerten.

Ein Fest vor brennendem Turm: Ansicht von Johannes Meyer, 1672.Foto: Broschüre 750 Jahre Burg Freienstein, Vorlage Zentralbibliothek Zürich

Gemäss der Erzählung in der «Freiensteiner Zeitung» soll Verena mit ihrem Bruder übrigens schon früher die Befreiung ihres Vaters geplant haben: Sie begann als Dienerin zu arbeiten, er schlich sich als Stallbursche dazu. Verena knüpfte Kontakte zu den Mägden und Knechten auf der Burg und schaffte es so nicht nur, in Besitz des Kerkerschlüssels zu kommen, sondern am Abend des geplanten Ausbruchs ein Seil in die Kammer zu schmuggeln. Die Kinder kletterten schliesslich auf Bitte des Vaters zuerst aus dem Fenster – und mussten zuletzt mit ansehen, wie der Raubritter Künsch die Flucht des Vaters im letzten Moment vereitelte.

Für die einst so schöne Burg Freienstein bedeutete der Brand von 1443 ein jähes Ende. Heute steht sie unter dem Schutz der Eidgenossenschaft.