Die Cat Week vertreibt Langeweile

Die Herbstferien haben im Unterland begonnen und mit ihr starten auch verschiedene Ferienangebote für Kinder. Auch die Cat Week in Wallisellen sorgt bereits zum 19. Mal dafür, dass es den Kindern in den Herbstferien nicht langweilig wird.

Ob Fechten, Turmspringen, Basteln oder als Pfadfinder durch die Wälder streifen, die 243 angemeldeten Walliseller Kinder können sich vom 14. bis 18. Oktober so richtig austoben und dabei einen Einblick in verschiedene Vereine gewinnen. Rund 34 Vereine stellen ihr Programm für die Cat Week Woche zusammen und zeigen den Mädchen und Buben damit, wie ihr Vereinsleben aussieht. Aus den rund 36 Angeboten können die Schulkinder zehn bis fünfzehn verschiedene Lektionen auswählen und so ihr eigenes Programm für die Ferien zusammenstellen.

Bei dem breiten Angebot hat es für alle etwas dabei: für sportliche, künstlerische und wissbegierige Kinder. Neben den altbewährten Angeboten wie Fussball, Break dance oder der Jugendfeuerwehr, stehen neu zur Auswahl auch Kinderyoga, ein Malplausch im Atelier Favilla sowie für mutige Kids, Bouldern in der Kletterhalle. Wer es ein bisschen ruhiger mag, kann bei den Führungen der Rega, Coca Cola oder McDonalds teilnehmen und dabei einen Blick hinter die Kulissen der grossen Unternehmen werfen.

Sinnvolle Freizeitbeschäftigung

Das «Basislager» der Cat Week ist die Mehrzweckhalle, wo auch das gemeinsame Mittagessen stattfindet und von wo aus sich die Kids aufmachen, zur nächsten Lektion. Findet diese ausserhalb von Wallisellen statt, sind Cat Week Busse im Einsatz. Damit das alles auch reibungslos abläuft, helfen rund 60 Freiwillige mit. Ein grosser Aufwand, der sich aber gemäss OK Präsident , Michael Weiss lohnt. «Wir wollen, dass die Kinder einer sinnvollen Freizeitbeschäftigung nachgehen.

An der Cat Week können sie ganz einfach verschiedene Sportarten ausprobieren und sind bei den Vereinen zu nichts verpflichtet«, sagt er. Gleichzeitig bekommen die Vereine die Chance, neue Mitglieder zu werben. Dies war auch der Grund, warum man die Cat Week 2001 gegründet hatte. Die Interessensgemeinschaft Walliseller Vereine wollte damit bezwecken, dass die Kinder etwas Neues ausprobieren und einem Verein beitreten. Ob dies bisher auch funktioniert hat? «Teilweise,» sagt Weiss. «Bei den einen Vereinen wie dem Judo funktioniert es sehr gut. Das ist aber nicht bei jedem Verein, der an der Cat Week teilnimmt, der Fall.»

Doch was hat die Cat Week eigentlich mit Katzen zu tun? Die Antwort findet man im Programmheft auf der ersten Seite. Dort steht: «Aa zellä Bölle schellä – 's gaht los mit dä Cat Week in Wallisellä!»