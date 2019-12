Die Chancen auf weisse Weihnachten wären am 24. Januar grösser

Was haben Weihnachtsfilme wie «Kevin – Allein zu Haus», «Schöne Bescherung» oder «Santa Clause» gemeinsam? Zu Weihnachten herrscht eigentlich immer eine romantisch, familiäre Stimmung, welche vor allem auch durch die verschneiten Landschaften erzeugt wird. Und sind wir mal ehrlich: Irgendetwas magisches hat Schnee an Weihnachten schon an sich. Leider sind diese Filme kein Abbild der Realität. Zumindest gilt dies für das Unterland. Zuletzt fiel hier vor neun Jahren Schnee über die Festtage. Doch wieso haltet sich die Vorstellung von weissen Weihnachten so hartnäckig in unseren Köpfen, sodass wir jedes Jahr wieder neue Hoffnung schöpfen? Stephan Bader, Meteorologe bei Meteo Schweiz mutmasst: «Ich denke, es liegt daran, dass Schnee so hübsch romantisch ist. Eine freistehende Tanne mit Lichtern wirkt mit Schnee viel schöner oder heimeliger als ein Weihnachtsbaum im Grünen.» Peter Wick von Meteonews sagt: «Es sieht halt einfach schön aus. Zudem kriegen wir das Bild von weissen Weihnachten immer wieder vorgegaukelt.»

Klimaerwärmung sorgt für weniger Schneetage

Doch wieso schneit es im Unterland zwischen dem 24. und 26. Dezember grundsätzlich nie? Wick sagt: «Auf der einen Seite ist die Klimaerwärmung schuld, dass wir deutlich weniger Tage mit Schnee haben – dies vor allem in der Zeit vor und nach dem Hochwinter.» Die Weihnachten würden für eine durchgehende Schneedecke jedoch einfach nicht im richtigen Monat liegen. Somit sei auch klar, dass es schon seit jeher an den Weihnachtsfeiertagen öfters grün war und es in Zukunft noch öfter grün sein wird. Das ist eine ernüchternde Prognose.

Doch wie wäre es, wenn wir Weihnachten einfach einen Monat nach hinten verschieben würden? Denn Peter Wick sagt: «Am 24. Januar wäre es sicherlich öfters weiss als im Dezember.» Stephan Bader pflichtet dem bei: «Die tiefsten Temperaturen werden im langjährigen Mittel gegen Ende Januar erreicht.»

Für weisse Weihnachtenin die Berge

Wer nicht auf weisse Weihnachten verzichten möchte muss dafür gar nicht weit reisen. Laut Meteo Schweiz liegt in Davos GR, das auf 1600 Meter über Meer liegt, eigentlich jedes Jahr Schnee über die Festtage. Einzige Ausnahme seit Messbeginn 1931 sei der extrem schneearme Dezember 2016 gewesen. Am Morgen des 24. Dezember 2016 lag am Messstandort Davos kein Schnee. Ganz bescheidenes weihnachtliches Weiss gab es am 25. Dezember mit 3 Zentimetern und am 26. mit 1 Zentimeter Schnee.

Auch am deutlich tiefer gelegenen Messstandort Einsiedeln SZ in rund 900 Meter Höhe blieb es an Weihnachten seit Messbeginn nur in 15 Prozent der Jahre grün. «Auffallend ist jedoch die Häufung von grünen Weihnachtstagen in den letzten Jahren. Hier macht sich offensichtlich die Klimaänderung mit den milderen Wintern und der höher liegenden Schneefallgrenze bemerkbar», heisst es auf der Webseite von Meteo Schweiz.