Die Defensive steht im Zentrum

Vor zwei Jahren war der EHC Winterthur in der Swiss League noch Partnerteam des EHC Kloten. Es war die letzte Saison in der National League, welche die Flughafenstädter auf dem Weg nach unten absolvierten. Am Ende des vergangenen Winters lag Kloten in der Qualifikationstabelle der Swiss League auf Rang 5, 54 Punkte vor den Winterthurern, die auf Platz 10 abschlossen.

Nach vier Runden in der neuen Saison stehen die Winterthurer nun aber mit neun Punkten da, Kloten hat erst gerade fünf gesammelt und ist damit so ziemlich in Verzug. Auf einen Sieg folgte jeweils eine Niederlage, in der heimischen Swiss-Arena warten die Unterländer schon länger auf ein Erfolgserlebnis. Nachdem Kloten in der vergangenen Saison alle drei Partien in der Winterthurer Zielbau-Arena gewonnen hat, ist jetzt schon sicher, dass es heute eine Premiere zu sehen gibt. Entweder verliert Winterthur – nach dem 2:1 über Olten und dem 3:0 gegen Thurgau – erstmals in der laufenden Meisterschaft zu Hause, oder dann unterliegt Kloten zum ersten Mal überhaupt in einem Wettbewerbsspiel in Winterthur.

Goalie mit Luft nach oben

Dem EHC Winterthur gelang gegen Kloten bisher ein Erfolg, im Oktober 2018 in der Swiss Arena mit 4:1. Der Sieg damals kam mitten in der Klotener Krise mit sieben Niederlagen in Folge zustande. Weil der EHC die ersten drei Partien der Saison gewonnen hatte, fiel das Team trotz der Negativserie nie aus den Playoff-Rängen. Das könnte heuer anders werden – wenn sich die Erfolge nicht bald einstellen.

Klotens neuer Coach Per Hanberg hat in den Trainings nach dem 4:6 gegen Ajoie den Schwerpunkt auf die Defensive gelegt. Die Arbeit in der eigenen Zone hat dem Schweden nicht gefallen. Nicht gefallen können. Vieles muss besser werden. Dazu gehört auch die Leistung von Goalie Dominic Nyffeler. Er ist in der Torhüterstatistik der Liga noch weit weg von jenem Platz an der Spitze, den er in den vergangenen zwei Jahren innehatte. Lediglich 88,72 Prozent beträgt seine Quote der abgewehrten Schüsse. Winterthurs Tim Guggisberg nimmt mit 92,5 Prozent den 2. Rang ein.

Neue Linien, neues Glück?

Doch bei aller Konzentration auf die Defensive: Kloten muss einfach mehr Tore erzielen. Noch mehr Chancen herausspielen und noch entschlossener abschliessen. Der Coach hat sich entschlossen, die Linien nochmals umzustellen. Nicht aus einer Panik heraus, «sondern weil wir etwas Neues ausprobieren wollen», wie Hanberg sagt.