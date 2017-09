Die Eigentalstrasse hat bereits wieder Löcher

Sperrzeiten rechtzeitig beachten

Das Eigental ist ein Naturschutzgebiet mit schweizweiter Bedeutung. Hier leben Amphibien wie Erdkröten, Grasfrösche und Molche, aber auch viele Insektenarten und Vögel. «Ein sehr wertvoller, einzigartiger Lebensraum», betont Jean-Marc Obrecht von der kantonalen Fachstelle Naturschutz. Die Strasse durch das schmale Tal stelle aber für viele Tiere ein grosses Hindernis dar. In einem langjährigen Verfahren handelten die beteiligten Partner und Naturschutzverbände deshalb Sperrzeiten aus, in denen der motorisierte Verkehr im Eigental nicht toleriert wird. Dreimal jährlich ist die Strasse nur eingeschränkt oder gar nicht befahrbar. Die Regelung ist etwas kompliziert, weil sie sich nach den jeweiligen Witterungsverhältnissen richtet. Automobilisten müssen sich besonders im Herbst täglich informieren, ob die Strasse befahrbar ist. Die Angaben werden rechtzeitig auf der Webseite der Fachstelle Naturschutz, welche der kantonalen Baudirektion angegliedert ist, aufgeschaltet.



Frühling: Zwischen Mitte Februar und Mitte April wandern die Frösche aus dem Wald zu den Gewässern, insbesondere dem Eigental-Weiher, um zu laichen und danach wieder zurück. Die Strasse bleibt deshalb zwischen 18 Uhr und 8 Uhr gesperrt.



Sommer: Gegen Ende Juni machen sich die fertig ent- wickelten Jungtiere auf die Reise vom Teich zurück über die Strasse. In dieser Zeit sind Zehntausende daumengrosse Fröschchen unterwegs. Wann genau diese Phase beginnt, ist nicht genau vorauszusagen. Zudem sind im Sommer zahlreiche Schmetterlinge, Heuschrecken, junge Vögel und andere Tiere auf eine ruhige, verkehrsfreie Umgebung angewiesen. Die Strasse wird deshalb vom 1. Juni bis am 31. Juli rund um die Uhr gesperrt.



Herbst: Zahlreiche Amphibien wandern bereits im Herbst zum Teich und überwintern am oder im Gewässer. Sie sind in regnerischen Nächten unterwegs, bei milden Temperaturen. Wann die Verhältnisse stimmen, ist nur kurzfristig vorhersehbar. Fachleute des Kantons entscheiden jeweils am Tag zuvor um die Mittagszeit aufgrund der Wetterprognosen und informieren über die Webseite. Bei einer Sperrung ist die Durchfahrt von 19 bis 7 Uhr verboten. Dies wird in maximal 30 Oktober- und Novembernächten der Fall sein.

Die unterschiedlichen Tageszeiten seien praktisch begründet, erklärt Jean-Marc Obrist: Im Frühling seien tatsächlich sehr viele Tiere schon am frühen Abend unterwegs. Und auch die Sperrung bis 8 Uhr sei nötig, weil die Tiere erfahrungsgemäss so lange unterwegs seien. Im Herbst dagegen setzen die Wanderungen abends später ein und verlaufen viel weniger konzentriert. «Eine Konzession an die Pendler hielten wir deshalb für vertretbar.» asö