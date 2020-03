Die Einheitsgemeinde in Neerach wird konkret

Noch halten in Neerach Schule und Gemeinde je ihre eigenen Gemeindeversammlungen ab und planen grösstenteils separat. Wie in vielen anderen Gemeinden soll sich dies nun ändern. Nach den Wahlen vor zwei Jahren haben sich die Schulpflege und der Gemeinderat zusammengesetzt, um die Bildung einer Einheitsgemeinde aufzugleisen. «Damit der Prozess gelingt, müssen alle Behörden, einschliesslich der Rechnungsprüfungskommission, am gleichen Strick ziehen», sagt Gemeindepräsident Markus Zink. Dies sei vor den Wahlen nicht der Fall gewesen. Am Montagabend informierten die Behörden die rund 50 erschienenen Personen über die geplanten Neuerungen.

Gemäss Entwurf der neuen Gemeindeordnung wird es in Neerach ab Januar 2022 nur noch eine Jahresrechnung, ein Budget, ein Steuerfuss, eine Gemeindeordnung und eine Gemeindeversammlung geben. «So können wir Doppelspurigkeiten beseitigen und die Schulpflege kann sich auf ihre Kernaufgaben, die Bildung, konzentrieren», erklärt Zink. Eine Kostenersparnis zu versprechen, wäre aber unseriös, nahm er vorweg. Man werde den Aufwand nicht betreiben, dies zu überprüfen.

Weiterhin sorgsam mit Geld

Das Schulpräsidium – derzeit besetzt mit Philipp Simmen – wird neu im Gemeinderat Einsitz nehmen, womit das Gremium auf sechs Personen anwächst. Damit würden Gemeinderat und Schulpflege enger zusammenwachsen, hofft der Gemeindepräsident. Die Schulpflege soll aber ein eigenständiges Gremium mit Antragsrecht an die Gemeindeversammlung bleiben. Eine Person bemängelte am Informationsanlass, dass diese Anträge beim Gemeinderat einzureichen sind und dieser sie mit einer Abstimmungsempfehlung weiterleitet – also «seinen Senf dazu gibt». Die Person wurde auf das ordentliche Mitwirkungsverfahren verwiesen.

Die neue Gemeindeordnung gesteht dem Gemeinderat etwas höhere Finanzkompetenzen zu. Sowohl für budgetierte als auch für nicht budgetierte Ausgaben soll er künftig bis zu 100000 Franken sprechen dürfen statt wie heute 50000 Franken – insgesamt 300000 statt 200000 Franken pro Jahr. Am Informationsanlass habe sich ein Einwohner beim Apéro besorgt gezeigt, dass die Ausgabendisziplin darunter leiden könnte, erzählt Zink. Dafür hat er Verständnis: Neerach sei lange eine verschuldete Gemeinde gewesen, bevor einige finanzkräftige Personen zuzogen, weiss er und versichert: «Wir werden das Geld weiterhin sehr sorgfältig ausgeben.»

Sechs statt fünf von Vorteil

Keine Probleme befürchtet der Gemeindepräsident auch, weil der Gemeinderat künftig mit sechs Personen und somit einer geraden Anzahl bestückt sein wird. Meist habe man Beschlüsse bisher mit null Gegenstimmen gefasst, sagt Zink. «Gibt es Uneinigkeiten, diskutieren wir mit Argumenten.» Zudem komme es häufig vor, dass jemand abwesend ist und dann nur noch vier entscheiden, erklärt Zink. «Eine Person mehr würde sich positiv auf die Miliztauglichkeit des Amtes auswirken.»