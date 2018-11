Die Einkaufsmeile ist eröffnet

Rümlang ist seit gestern um eine Shoppingmeile reicher. Wo bis vor kurzem noch Kräne, Lastwagen und Baumaschinen das Bild des Baugeländes im Riedmatt beherrschten, fuhren gestern die ersten Besucherinnen und Besucher mit ihren Privatfahrzeugen in das neu erstellte Parkhaus an der südöstlichen Seite des Gebäudes.

«Ganze 440 gedeckte Parkplätze stehen der Kundschaft nun zur Verfügung», erklärte Zentrumsleiter Minir Nallbani. Das seien im Schweizer Durchschnitt sehr viel. Dazu kämen weitere 380 Mietparkplätze für die Angestellten der eingemieteten Firmen. Denn das Einkaufscenter ist nicht nur auf das Einkaufserlebnis mit Schwerpunkt auf dem Fachmarkt ausgerichtet. Es stellt seinen zukünftigen Erfolg auf die zwei weiteren Pfeiler «Erlebnis» und «Arbeit». Allein die FirmaTicketcorner bietet laut Nallbani über 160 Arbeitsplätze.

Eröffnungstage mitzahlreichen Rabattangeboten

An der gestrigen Eröffnung verzeichnete das Einkaufscenter Riedmatt bis um 17 Uhr rund 2300 Besucherinnen und Besucher, davon alleine im Coop-Food-Bereich 1100, im Bau & Hobby 800 und im Restaurant Pizza e Pasta rund 160 Gäste.

Wer mit dem Auto anreist, darf sich bis und mit Sonntagabend auf 10 Rappen Reduktion pro Liter Benzin und Diesel oder eine um fünf Franken günstigere Autowäsche freuen.

Umfrage: Wie gefällt Ihnen das Einkaufscenter Riedmatt nach dem Umbau?

Der Newcomer unter den Fitness- und Sportstudios, Clever Fit, eröffnete im Einkaufscenter Riedmatt gleich seine dritte Schweizer Filiale. Bereits am gestrigen Tag hätten sich laut Zentrumsleiter 100 Personen für Schnuppertrainings in den nächsten Wochen angemeldet.

Hüpfend zu trendiger Musik trainieren

Als grosses Highlight bezeich­nete Minir Nallbani seinen «Glücksgriff» mit der Trampolinsportanlage Flip Lab. Hier erhofft er sich, Kundschaft aus einem Umkreis von 50 bis 60 Kilometern anzulocken. Auf rund 2000 Quadratmetern können sich die Besucher der Anlage zu trendiger Musik auf den kleinen wie auch den grossen Trampolins messen. Sie sind in einer Art Parcoursangelegt. Das Flip Lab gebe esbisher nur in Wien und in London. «Nach 45 Minuten fühlt man sich schon ziemlich geschafft», sagte Nallbani gestern. Interessant für «shoppende» Eltern dürfte das beaufsichtigte Turnen sein.

(Zürcher Unterländer)