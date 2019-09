Die Erweiterung des Schulhauses Allmend verzögert sich erneut

Die Stadt Bülach braucht dringend mehr Schulraum. In den kommenden Jahren muss vor allem im Südwesten der Stadt mit einem massiven Anstieg der Schülerzahlen gerechnet werden. Noch vor einem Jahr ging man davon aus, im August 2021 mit einem Erweiterungsbau und dem Neubau der Turnhalle beginnen zu können. Der Start für den Umbau war ein Jahr später geplant.

Diese Ziele erweisen sich nun als unrealistisch. Bis heute hat das Parlament noch nicht einmal den Planungskredit genehmigt. Er wird dies frühestens im Juni 2020 tun. Die Schulpflege wird den Gemeinderat nämlich um eine erneute Fristerstreckung für die Einreichung eines überarbeiteten Kreditantrags bitten – diesmal bis im Juni 2020.

Gemeinderat will mehr Infos

Eigentlich hätte der Gemeinderat den ursprünglichen Kreditantrag bereits am 3. September 2018 genehmigen sollen. Er wies ihn jedoch zurück. Begründet wurde dies im Wesentlichen mit der schlechten Informationslage, die es dem Rat nicht erlaube, einen Entscheid zu fällen. Es wurden klare Angaben über Kosten und Termine gefordert: Für die Variante Neubau mit 21 Klassenzimmern und Dreifachturnhalle sowie für die Variante Renovation mit neu 9 statt 6 zusätzlichen Zimmern und Neubau Dreifachturnhalle. Dafür wurde der Schulpflege eine Frist von sechs Monaten eingeräumt. Ein erster Antrag der Schulpflege, diese Frist um sechs Monate zu verlängern, genehmigte der Rat im April.

Studie wird präsentiert

In der Zwischenzeit liegen die Resultate einer Machbarkeitsstudie für die Schulhäuser Allmend und Hohfuri vor. Diese werden dem Gemeinderat an der Sitzung vom 30. September 2019 vorgestellt. Anschliessend sollen die Kommissionen ihre Rückmeldungen geben können. «Ein geeigneter Termin konnte erst am 6. November 2019 gefunden werden», schreibt die Schulpflege. Es sei das Ziel der zuständigen Kommissionen des Gemeinderats, dass die Planung grosser Neubauprojekte im Dialog mit Vertreterinnen und Vertretern des Gemeinderats erfolgt. Das bedeute im Fall des Schulhauses Allmend aber auch, dass für die Einreichung eines überarbeiteten Kreditantrags nicht genug Zeit bleibt, denn, so schreibt die Schulpflege: «Es ist im Moment auch noch völlig offen, ob sich Exekutive und Legislative auf ein gemeinsames Vorgehen einigen können oder ob der Aushandlungsprozess zuerst weitergeführt werden muss.»

Bereits vor den Verzögerungen hatte die Stadt beschlossen, bei den Schulhäusern Allmend und Hohfuri Provisorien zu erstellen. Seit den Sommerferien werden in der Schulanlage Allmend zwei Primarklassen und ein Kindergarten in Modulbauten unterrichtet.

13 weitere Traktanden

Neben dem Schulhaus Allmend wird sich der Rat am Montag mit 13 weiteren Traktanden beschäftigen. Auf der Liste stehen unter anderem ein Kredit von 588000 Franken für den Anbau eines Gruppenraums und einer Behinderten-WC-Anlage im Kindergarten Soligänter, die Abrechnung des Projektierungskredits Grampen 2, die rückwirkende Finanzierung von Plätzen der Stiftung Alterszentrum von 825000 Franken. Der Stadtrat beantragt dem Parlament, die neue Personalverordnung der Stadt zu genehmigen. Zukünftig sollen allen Mitarbeitenden im Alter zwischen 20 und 50 Jahren fünf Wochen Ferien gewährt werden, über 60-Jährigen sechs Wochen. (dsh)