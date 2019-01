Die FDP liebäugelt mit Mobility Pricing

Petra Wankel fährt mit ihrem Audi A3 unter der Woche täglich um 8 Uhr morgens aus der Agglomeration nach Zürich. Nicht selten steht sie eine halbe Stunde oder länger im Stau. Abends um 17.30 Uhr wiederholt sich dasselbe Spiel. Während der Hauptverkehrszeiten sind die Strassen verstopft. Nicht viel besser ergeht es ihrem Schwager Morten Stephenson, der mit einem öffentlichen Verkehrsmittel pendelt. Zwar halten sich die Verspätungen in Grenzen, Stephenson kommt sich aber häufig vor wie in einer Sardinenbüchse. An einen Sitzplatz ist nicht einmal zu denken.

So wie diesen fiktiven Protagonisten ergeht es im Grossraum Zürich täglich Abertausenden von Pendlern. Das Problem wird sich mit der wachsenden Bevölkerung weiter verschärfen. Der FDP des Kantons Zürich schwebt mit dem Modell des Mobility Pricing eine Lösung vor. Die Kantonsräte Hans-Jakob Boesch (Zürich), Thomas Vogel (Effretikon) und Beat Habegger (Zürich) haben deshalb eine Anfrage an den Regierungsrat eingereicht.

Verkehr lenken

Mobility Pricing würde in diesem Fall bedeuten, dass sowohl Autofahrer als auch öV-Pendler mehr bezahlen müssten, wenn sie Strasse oder Schiene zu den Hauptverkehrszeiten nutzen. «Es ist wichtig, dass bei beiden Personengruppen eine solche Gebühr erhoben wird. Das erhöht die Akzeptanz», sagt Hans-Jakob Boesch. Würde bloss der Schienen- oder nur der Strassenverkehr belastet, würde dies zu unerwünschten Umsteigeeffekten führen.

So wie sich die FDP die Sache vorstellt, würde dem Hauptverkehr die Spitze gebrochen. Wer weniger bezahlen will, nutzt öV oder Strasse ausserhalb der Spitzenzeiten. Im Idealfall resultiert weniger Stau auf der Strasse und in der S-Bahn sind auch während der heiklen Stunden wieder vermehrt Sitzplätze frei. Bei insgesamt gleichbleibendem Verkehrsaufkommen, würde die Infrastruktur ausserhalb der heutigen Hauptverkehrszeiten gleichzeitig besser genutzt.

Infrastruktur finanzieren

Mobility Pricing hätte aber nicht bloss eine verkehrslenkende Wirkung. Im Strassenverkehr würde der erwartete Rückgang bei den Einnahmen aus der Erdölsteuer kompensiert. So liesse sich die Verkehrsinfrastruktur weiter finanzieren. Und im öV würde der Kostendeckungsgrad erhöht – ein altes Anliegen der FDP.

Das Nachsehen hätten Arbeitnehmer, die zu einem bestimmten Zeitpunkt – eben gerade um die Hauptverkehrszeiten – an ihrem Arbeitsplatz erscheinen müssen. «Das ist immer weniger der Fall», mutmasst Boesch.

Für den Präsidenten der FDP Kanton Zürich ist zudem klar, dass die Höhe der Gebühren nicht einkommensabhängig sein dürften. «Wenn wir das tun, vermischen wir die Verkehrspolitik mit der Sozialpolitik und das ist falsch», sagt Boesch.

Laut dem FDP-Politiker müsste für ein Mobility Pricing zunächst die gesetzliche Grundlage auf Bundesebene geschaffen werden. «Mobility Pricing wird nicht von heute auf morgen eingeführt. Wir wollen aber die Diskussion anstossen», sagt Boesch.

Bund ist am Thema dran

Der erste Anlauf ist es übrigens nicht. Bereits im Jahr 2005 hat das Bundesamt für Strassen ein Forschungsprojekt zum Thema lanciert. Im Sommer 2016 gab der Bundesrat dem Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) den Auftrag mit interessierten Kantonen die Durchführung von Mobility-Pricing-Pilotversuchen zu prüfen. Aktuell wird für den Kanton Zug eine Wirkungsanalyse erstellt, deren Resultate diesen Sommer erwartet werden. Anders als die drei FDP-Kantonsräte, welche die Anfrage eingereicht haben, sieht der Bund Mobility Pricing nicht als Instrument, um die Verkehrsinfrastruktur zu finanzieren. (Zürcher Regionalzeitungen)