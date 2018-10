Die FDP setzt klar auf Thomas Vogel

Kurzporträt Thomas Vogel

Unkompliziert und eloquent

Der 46-jäh­rige Thomas Vogel steht seit Jahren im Macht­zentrum der kantonalen FDP. Schon 2015 wollte er Regierungsrat werden, unterlag jedoch parteiintern Carmen Walker Späh. Manche sagen über ihn, Vogels Lebensziel sei es, Regierungsrat zu werden. Mit seiner gestrigen Nomination ist er diesem Ziel ein grosses Stück näher gekommen.

Dass er im Machtzentrum der Kantonalpartei steht, verdankt er in erster Linie seinem Knochenjob als Fraktionschef, den er seit zehn Jahren ausübt. Er übernahm den Vorsitz in einer Phase, als es der FDP schlecht lief. Heute geht es ihr deutlich besser. Vor vier Jahren konnte sie im Kantonsrat acht Mandate zulegen und ist mit 30 Sitzen drittstärkste Frak­tion hinter der SVP und der SP. Dieser Erfolg ist natürlich bei weitem nicht nur das Verdienst des Fraktionspräsidenten. Im Urteil vieler Freisinniger führt Vogel aber die Fraktion gut und hält sie zusammen. Sie war früher berüchtigt als «wilder Haufen von Individualisten». ­Vogel verweist stolz dar­auf, dass seine Fraktion mittlerweile zu den Geschlossensten gehört bei Abstimmungen im Kantonsrat.

Politisch ist Vogel in der FDP eingemittet, politisiert aber seit jungen Jahren mit Leidenschaft. An seinem Wohnort Illnau-Effretikon gründete er 1991 eine Jungliberalen-Sektion, als 22-Jähriger wurde er ins Stadtparlament gewählt, das er später auch präsidierte. 2007 wählte das Volk ihn erstmals in den Kantonsrat. Dort ist er auf­gefallen als umtriebiger Frak­tionschef und eloquenter Redner, dem auch die politischen Gegner zuhören, wenn er spricht. Bei den Medien ist er beliebt wegen seiner poin­tierten Aussagen. Wenn es sein muss, kann Vogel auch mal seine Verbündeten bei der SVP in den Senkel stellen.

Vogel ist inner­halb und aus­ser­halb der Partei gut vernetzt. Obwohl er in Illnau-Effretikon wohnt, verkörpert er einen urbanen, modernen Freisinn und kommt deshalb bei städtisch orientierten Freisinnigen und dem Parteinachwuchs gut an. Parteiübergreifend schätzt man seine unkomplizierte und gesellige Art. Als Staatsangestellter entspricht Vogel allerdings nicht dem FDP-Idealbild eines Unternehmers. Dies überspielt er locker durch seine intellektuellen Qualitäten. Vogel ist studierter Jurist und arbeitet als Mitglied der Geschäftsleitung des Zürcher Bezirks­gerichts, zuständig für Personalfragen. Nebenbei mischt er auch an der Spitze der Zürcher Sektion des Automobilclubs (ACS) mit und bezeichnet sich als leidenschaftlicher Formel-1-Liebhaber.