Die Freibäder in der Region sind bereit für die Sommersaison

Das Wochenende verspricht zwar nicht sonderlich freundlich zu werden. Aber immerhin lagen davor ein paar schöne Tag mit angenehmen Temperaturen, die den nahenden Sommer bereits erahnen liessen. Für Mitte nächster Woche sind die Wetterprognosen auch schon wieder besser. Das heisst, dass ganz Mutige bereits erste Bahnen im Schwimmbad ziehen können.

Am 1. Mai öffnen bereits vier Badis ihre Tore. Wobei: der Haslisee, genannt Näppi, das ganze Jahr über zugänglich ist, nur eben nicht das eingezäunte Gebiet mit entsprechender Infrastruktur für Badegäste. Doch die können sich jetzt darauf freuen, ab kommenden Mittwoch bei schönem Wetter wieder im Natursee zu schwimmen. Wer sich das noch nicht zutraut aufgrund der bestimmt noch eher kühlen Wassertemperatur, geniesst die Natur bei einem Spaziergang rundherum und stellt sich vom Ufer aus vor, wie er von den beiden Sprungtürmen ins Wasser hüpft oder auf dem Floss ein Sonnenbad nimmt.

Neue Rutschbahn in Wallisellen

Als «schönes Freibad mit Wohlfühlambiente und Ferienstimmung» preist die Sportanlagen AG Wallisellen ihren Aussenbereich von Water World an. Die Rutschbahn ist ersetzt und aufgewertet worden und mit gut 40 Meter deutlich länger als die vorherige. Farblich wurde sie auf die drei bereits vorhandenen Rutschen im Hallenbad angepasst. Ab 1. Mai können die Besucherinnen und Besucher von dieser Attraktion profitieren. Drei unterschiedlich hohe Sprunganlagen, ein Beach-Volleyball-Feld und die Planschbecken-Arena bieten weitere Möglichkeiten für einen gelungenen Sommerspass.

24 Grad beträgt die Wassertemperatur im Schwimmbad Rorbas-Freienstein während der ganzen Saison, also auch beim Start am kommenden Mittwoch. Die Badi liegt nahe an der Töss in idyllischer Umgebung und verfügt über einer 60 Meter lange Wasserrutschbahn mit drei Spuren, die sogenannte Race Slide. Um dem Bewegungsdrang nachzugeben stehen ausserdem eine Fussballwiese und ein Feld für Beach-Volleyball zur Verfügung.

Auch das Aqua-Life-Schimmbad Faisswiesen in Dietlikon empfängt seine Gäste bereits ab 1. Mai. Das Familienbad bietet Sport und Spass für alle an. Dafür sorgen eine Sprungbucht mit zwei Türmen und ein Waldspielgarten. Als besondere Attraktion gilt auch hier eine Rutschbahn. Sie ist 20 Meter lang und als Röhre konzipiert.

Ab 11. Mai sind alle Badis geöffnet

Das Bülacher Freibad und das Schwimmbad Rafz-Wil sind ab Samstag, 4. Mai, geöffnet. Die anderen Freibäder der Region sind eine Woche später, am 11. Mai, bereit für die neue Saison. (Zürcher Unterländer)