Die «Fristlose» und ihre Kosten

Im Juli 2014 wurde einem Bülacher Pfändungsbeamten fristlos gekündigt. Begründet wurde die Entlassung damit, dass der Mann «massive Drohungen» gegenüber dem stellvertretenden Amtstellenleiter ausgesprochen habe. Der Gekündigte akzeptierte das nicht . Die Parteien zogen den Fall bis vor Verwaltungsgericht. Dieses hielt vier Jahre später, am 25. Juni 2018 fest, von einer «massiven Drohung» könne keine Rede sein. Es habe also keinen hinreichenden Grund für eine fristlose Entlassung gegeben (ZU vom 26. Juni 2018). Die Stadt musste dem Gekündigten nicht nur die drei Monatslöhne bis zur ordentlichen Kündigung, sondern auch eine Entschädigung von zwei sowie eine Abfindung von sechs Monatslöhnen zahlen.

Ein Schaden und zwei Berechnungen

Gemeinderat Jörg Inhelder (BSB) wollte nun mittels einer Interpellation wissen, wie hoch der entstandene Schaden konkret war. Nun liegt die Antwort vor. Der Fall bedeutete für die Stadt einen Aufwand von 134 000 Franken.

Der Stadtrat macht jedoch geltend, dass auch bei einer Trennung mittels Vereinbarung oder bei einer formell ordentlichen Kündigung 31000 Franken Salä hätten entrchtet werden müssen. Ausserdem lege das Urteil des Verwaltungsgerichts nahe, dass bei einer von der Stadt ausgesprochenen Kündigung in jedem Fall eine Abfindung von sechs Monatslöhnen (54 000 Franken) zu zahlen gewesen wären. Fazit des Stadtrats: Der Stadt ist durch die fristlose Entlassung ein Schaden von rund 49 000 Franken entstanden.

Mit dieser Rechnung ist Inhelder nicht einverstanden. Es sei nicht einzusehen, warum man einem Mitarbeiter bei einer ordentlichen Kündigung nach einem Fehlverhalten eine Abfindung von sechs Monatslöhnen zahlen müsste: «Der Stadtrat operiert hier mit falschen Zahlen. Der korrekt bezifferte Schaden beträgt für mich 103 000 Franken.» Das Gericht habe sich ja nur zur fristlosen Kündigung und nicht zu einer ordentlichen Kündigung geäussert, so Inhelder.

In seiner Interpellation wollte er auch wissen, wie die Aussage des Stadtschreibers gegenüber dieser Zeitung zu verstehen sei, die Stadt würde heute wieder gleich handeln. Damit, so der Interpellant, stelle sich der Stadtschreiber über die Rechtssprechung und das geltende Gesetz.

Der Stadtrat antwortete, diese Aussage sei im Kontext der vollständigen Stellungnahme zu betrachten. Darin habe sich sich der Stadtschreiber explizit geäussert, dass die Stadt das Urteil des Verwaltungsgerichts akzeptiere und das Urteil nicht weiterziehe.

Inhelder dazu: «Natürlich haben Stadtrat und Stadtschreiber das Urteil akzeptiert. Hier siegte zum Glück die Vernunft und das Urteil wurde nicht noch weitergezogen.» Dass der Stadtschreiber aber wieder gleich handeln würde, könne jedoch nur so interpretiert werden, dass das Verwaltungsgericht in seinen Augen falsch entschied. Inhelder spricht in diesem Zusammenhang gar von einer «gewissen Lernresistenz» des Stadtschreibers.

«Die Stadt hat eine Chance verpasst»

Grundsätzlich hält Inhelder fest: «Die Stadtverwaltung hat es offensichtlich verpasst, nach der fälschlicherweise erfolgten fristlosen Kündigung eine wesentlich günstigere, aussergerichtliche Einigung herbeizuführen.» Und er fügt an: «Es sollte allgemein bekannt sein, welch hohe Anforderungen an eine fristlose Kündigung in sachlicher Hinsicht aber auch an den zeitlichen Ablauf gestellt werden.»

Dem Gemeinderat bliebe nun höchstens die Möglichkeit, die Abnahme des entsprechenden Produkts bei der Rechnung 2018 zu verweigern. (Zürcher Unterländer)