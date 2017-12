Die GLP will in den Stadtrat

Lauber weist keine Exekutiv-Erfahrung auf. Er wurde 2014 in den Gemeinderat gewählt, trat nach zwei Jahren aber zurück – als Grund nannte er einen längeren Aufenthalt im Ausland.

In seinen zwei Jahren im Gemeinderat arbeitete er in der Fachkommission 2 (Jugend und Schulen) mit. Jetzt will der 36-Jährige in die Exekutive. Nicht zum ersten Mal übrigens: Bereits 2014 hatte er ein Stadtratsamt angestrebt. In den Wahlen machte er 1214 Stimmen – für die Wahl nötig gewesen wären 1427 Stimmen.

Zwischen dem damals für die SVP gewählten Rudolf Menzi (1426 Stimmen) und Lauber hatte sich noch Maria Eisele Winiger (AL) mit 1372 Stimmen geschoben.

Als Stadtrat möchte Lauber helfen, Unternehmen in Bülach anzusiedeln und sich für ein neues Gesamtverkehrskonzept unter Einbezug der Bevölkerung einsetzen. Dieser sei heute nur in einem allzu geringen Ausmass möglich. Ausserdem wolle er die Digitalisierung in der Verwaltung weiter vorantreiben, lässt die GLP verlauten. (Zürcher Unterländer)