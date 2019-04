Die Garderoben erstrahlen in neuem Glanz

Die ehemals graue, verlotterte Fassade erscheint nun in knalligem rot - der Vereinsfarbe des FC Bülach. Von löchrigen Betonplatten und schimmelnden Wänden ist nichts mehr zu sehen. Die Nassräume sind mit keramischen Boden- und Wandplatten überzogen. Statt wie früher neun Garderoben gibt es nach dem Um- und Neubau zwar nur noch deren acht. Dafür hat es in jeder eine eigene Dusche. Das war bitter nötig. Nun stehen den Damen- und Juniorinnen-Mannschaften abgetrennte Umkleidekabinen zur Verfügung. Am Gründonnerstag übergab die Stadt die Garderoben an den Fussballverein. Sandra Civelli, Leiterin des Sekretariats, sagt: «Wir waren alle positiv überrascht von den neuen Garderoben.»

Das lange Warten hat sich für die Mitglieder des FC Bülach ausbezahlt. Um den Neubau war eine kontroverse, politische Diskussion entbrannt. Im Mai 2016 hatte der Bülacher Gemeinderat einen Kredit von 2,1 Millionen Franken bewilligt. Das reichte aber nicht. Im November 2017 lehnte der Gemeinderat dann einen vom Stadtrat beantragten Nachtragskredit von 1,2 Millionen Franken ab, genehmigte aber einen Nachtragskredit von 200000 Franken.

Die graue, verlotterte Fassade war einmal. Heute erscheint das Garderobengebäude sehr modern.

Die Garderoben sind nun geräumiger und besser beheizt.