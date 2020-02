Die Geheimnisse der Region entdecken – mithilfe von Einheimischen

Eine spannende Biographie, packende Lokalgeschichten oder mysteriöse Sagen – die Region Unterland gäbe eigentlich genug her, um in jeder Gemeinde thematische Führungen umzusetzen. Einige Unterländerinnen und Unterländer haben das bereits erkannt und bieten unregelmässig Touren an, sei es durch Regensberg, die Bülacher Altstadt, zum römischen Gutshof bei Winkel oder über den Einsiedlerweg von Rafz nach Bülach.

Der Verein Standort Zürcher Unterland will dieses Angebot nun ausbauen. Dafür hat er jüngst in verschiedenen Gemeinden, mitunter Dielsdorf und Niederglatt, Anzeigen geschaltet: Er bietet im Frühsommer eine Schulung an. «Die meisten der bestehenden Führungen sind historisch gewachsen und werden von Leuten angeboten, die mit der Gemeinde tief verwurzelt sind», erklärt Co-Geschäftsführer Dariush Daftarian. Nun stelle er fest, dass diese Führungen enorm gut ankommen – aber wie andernorts auch bestehe ein Nachwuchsproblem. Diesen Nachwuchs wolle der Verein fördern.

Jäger oder Altpolitikerin

Die Ausbildung findet in Bülach statt und beinhaltet eine Standortbestimmung Mitte Mai, eine Schulung an zwei Halbtagen im Juni sowie eine Praxisübung in Gruppen. «Wir wollen Leute ansprechen, die sich als Unterländer fühlen und etwas von ihrem Wissen weitergeben möchten», so Daftarian weiter. Das könne etwa ein Jäger sein, der durch sein Waldrevier führt, eine Altpolitikerin, die von den politischen Entwicklungen erzählt, oder auch jemand, der seit zwei Jahrzehnten mit Leidenschaft einen Verein präsidiert. «Standort Zürcher Unterland unterstützt Interessierte mit der Schulung, die Ideen sollten aber von ihnen selber kommen – denn letztlich soll es Spass machen», erklärt Daftarian. Denn reich werde man mit den Führungen nicht: Erfahrungsgemäss könne man je nach Gruppengrösse und Dauer zwischen 10 und 100 Franken verlangen.

Interessierte finden hier weitere Infos zur Anmeldung.