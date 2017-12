Die Illusion vom Weihnachtsschnee

Die Weihnachten im Unterland werden pflotschig. So viel ist gemäss jüngsten Wetterprognosen inzwischen klar. «Vielleicht gibt es heute noch ein Schäumchen Schnee, aber morgen kommt eine Warmfront von Nordwesten. Die Temperaturen werden steigen und es wird Regen geben», sagt Denise Praloran, Meteorologin bei Meteo Schweiz. Der Regen werde auch das letzte Restchen Schnee, welches bis dahin durchgehalten habe, aufs Wochenende hin wegputzen.

Das bedeutet: Die Weihnachtstage werden matschig und farblich eher von grünen, braunen und grauen Farbtönen geprägt sein statt von strahlendem Weiss.Auch MeteoNews wagt diese Prognose. «Die gemessene Schneehöhe am Flughafen Zürich betrug am Dienstag um 7 Uhr 5 Zentimeter», sagt Meteorologe Cédric Sütterlin. Weil die Temperaturen aber schon gestern über dem Nullpunkt lagen, werde der Schnee wohl schon heute wegschmelzen. Mit Temperaturen um 5 bis 6 Grad am Donnerstag und Freitag klettert die Schneefallgrenze deshalb zeitweise auf etwa 1500 Meter. Was die Chance auf Schnee an Weihnachten bei uns gegen null tendieren lässt.

Weisse Weihnachten sind seltener als man denkt

Für sogenannte weisse Weihnachten – Festtage, an welchen vom 24. bis 26. Dezember durchgehend mindestens ein Zentimeter Schnee liegt – sieht es also dieses Jahr schlecht aus. Höchstwahrscheinlich wird im Unterland noch nicht einmal an einem dieser Daten Schnee liegt. Ärgerlich, könnte man meinen, denn schliesslich müsste eine Skination wie die Schweiz doch mit schöner Regelmässigkeit weiss gepuderte Festtage feiern können.

Weit gefehlt. Tatsächlich sind wirklich weisse Weihnachten äusserst rar. Stefan Bader, Meteorologe bei Meteo Schweiz, sammelt bereits seit Jahren Daten zu diesem Thema. So hat er etwa eine Übersicht über sämtliche Weihnachtstage von 1931 bis 2016 zusammengetragen und festgestellt, dass im Raum Zürich in den vergangenen 86 Jahren nur in 23 Prozent der Jahre wirklich weisse Weihnachten mit Schnee an allen drei Tagen gemessen wurden.

Immerhin sagt Bader aber auch: «In 41 Prozent der Jahre lag mindestens an einem der Weihnachtstage 1 Zentimeter Schnee.» Düster sieht es indes in den letzten 20 Jahren aus: Weiss über Weihnachten war es letztemals in Zürich am 25. und 26. Dezember 2010. Weihnachten, an welchen durchgehenden eine Schneedecke lag, gab es letztmals im Jahr 2003.

Wünscht man, dass das Christkind die Geschenke im Schneegestöber ausliefert, sollte man deshalb seinen Wohnsitz verlegen. Nach Sils-Maria zum Beispiel. Dort wurden in den letzten 65 Jahren in 95 Prozent aller Jahre wirklich weisse Weihnachten registriert.

Auf die Erinnerung ist kein Verlass

Trotz diesem ernüchternden Blick in die Statistik ist das Idealbild von Weihnachten mit schneebedeckter Landschaft verbunden. Damit geht das Gefühl einher, dass es früher, in der Kindheit, auch tatsächlich so war, auch wenn das statistisch nicht stimmt. Weshalb sich trotzdem daran zu erinnern glaubt, kann sich Bader zumindest teilweise so erklären: «Ich vermute, dass Weihnachten, die nicht weiss waren, von Kindern nicht als weihnachtlich wahrgenommen wurden. Das heisst, man erinnert sich nur an jene Weihnachten, an welchen wirklich Schnee lag.

Ob der Schnee aber zum Beispiel erst am 27. Dezember kam, spielt dabei aber wahrscheinlich keine wesentliche Rolle.» Die Erinnerung dürfte also den meisten einen Strich durch die Rechnung machen, indem sie verschneite Weihnachten vorgaukelt, wo gar keine waren. Dabei gehen all jene Festtage vergessen, die pflotschig und grau waren. Selbst die Statistik von Meteo Schweiz dürfte die Festtage im Unterland nämlich noch in einem zu weissen Licht erstrahlen lassen: Schliesslich reicht schon ein Zentimeter Schnee, damit die Statistik zumindest teilweise weisse Festtage erfasst. Das ist nicht viel und sorgt nicht unbedingt für weisse Landschaften.

Doch wie ist das überhaupt mit dem Schnee, gehört der wirklich zu Weihnachten in der Schweiz? Eigentlich ist das Bild der weissen Weihnacht relativ neu, erklärte Christine Burckhardt, emeritierte Professorin für Volkskunde an der Universität Basel 2014 in einer Kultursendung des Schweizer Fernsehens. In der biblischen Weihnachtsgeschichte finden sich keinerlei Hinweise darauf, dass der Stall zugeschneit gewesen wäre, während Jesus zwischen Esel und Ochse im Stroh lag. Auch das Mittelalter lässt solche Darstellungen vermissen.

Das änderte sich jedoch im 19. Jahrhundert. Mehr und mehr hält der Schnee Einzug in Darstellungen von Weihnachten. Doch zu einem echten Massenphänomen wurde das Bild ab den 1940er-Jahren, wie Burckhardt gegenüber dem Schweizer Fernsehen erklärte. Irving Berlin komponiert den von Bing Crosby gesungenen Song «White Christmas». Die Musiker hätten damit die bereits bestehende Sehnsucht nach weissen Weihnachten in Worte und Musik verpackt. «Hier erklang massenwirksam die Sehnsucht nach weiss, nach unberührter Natur, nach Sanftem und Weichen.» Eine Sehnsucht, die umso grösser sei, je seltener weisse Weihnachten tatsächlich vorkämen, sagt Burckhardt.

(Zürcher Unterländer)