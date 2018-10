Die Kantonsschule Bülach ist noch nicht ganz am Ende ihres Lateins

«Ama et fac quod vis!», sagte einst der römische Philosoph Augustinus. Liebe und tu, was du willst! Latein gehört bei vielen Gymnasiasten momentan jedoch nicht mehr zu dem, was sie tun wollen. Dies geht aus einem Bericht des Tages-Anzeigers hervor, der gestern erschienen ist. Demzufolge wählen gerade einmal 12,4 Prozent der Gymnasiasten im Kanton Zürich Latein als Schwerpunktfach. Grund dafür sind laut einem Lateinlehrer der «IT-Hype», der zu einem Schlechtmachen des altrömischen Sprachunterrichts geführt hat oder Universitäten, für deren Fächer man je länger je mehr kein Latein mehr beherrschen muss.

Gesamtgesellschaftlicher Trend

Bei der Kantonsschule Zürcher Unterland sieht es ähnlich aus. Der stellvertretende Rektor Jost Rinderknecht kann sogar mit noch tieferen Zahlen aufwarten: «Im besten Fall wählen noch zehn Prozent unserer Schüler Latein. Es hat jedoch auch schon schlechtere Jahrgänge gegeben, in denen es nur fünf Prozent waren.» In den letzten fünf Jahren hätte sich die Anzahl der Latein-Schüler halbiert. Einzig im Freifach Latein seien die Zahlen stabil geblieben.

Rinderknecht sieht darin einen gesamtgesellschaftlichen Trend: «Sowohl Eltern als auch Schüler denken heutzutage vermehrt utilitaristisch. Überall stellen sie sich die Frage: Welchen Nutzen kann ich daraus ziehen?»

Neben dem Nützlichkeitsprinzip macht er jedoch auch die breite Palette an Profilen verantwortlich, die mittlerweile angeboten werden: «Früher konnte man bei uns das Profil Wirtschaft & Recht nicht wählen. Unterdessen bieten wir jedoch jedes der fünf Profile im Kanton Zürich an.»

Abschaffung ist nicht absehbar

Trotz der Unbeliebtheit des Lateinischen ist es im Untergymnasium, also den ersten zwei Jahren der Langzeitgymnasiasten, nach wie vor Pflicht, die Philosophen-Sprache zu büffeln. Erst danach steht es den Schülern frei, das Fach abzuwählen.

Konkrete Pläne für eine Abschaffung des Fachs gibt es nicht. «Der Stundenplan ändert sich in den nächsten vier Jahren mit dem Projekt «Gymnasium 2022» und der Einführung der Fächer Informatik, Religion und Kultur», sagt Rinderknecht. Es werde also relativ grosse Umwälzungen geben, «und in diesem Kontext wird dann sicher darüber gesprochen werden, inwiefern es noch Sinn macht, im Untergymnasium Latein als Pflichtfach zu führen. Von einer Abschaffung kann jedoch momentan keine Rede sein.»

Rinderknecht, der selber Latein im Gymnasium gelernt hat, sieht die Sprache als eine Art Lebensschule, die ihm die Türen in eine andere Welt aufgemacht haben. «Auf der anderen Seite frage ich mich jedoch, was passiert wäre, wenn ich die viele Zeit, die ich in Latein investiert habe, für etwas anderes gebraucht hätte.»

(Zürcher Unterländer)