Die Kirche kann gründlich saniert werden

Die letzte gründliche Sanierung der Weiacher Kirche erfolgte vor 50 Jahren. Inzwischen haben sich zahlreiche Reparaturbedürftigkeiten angesammelt (der «ZU» berichtete). Für die Instandstellung beantragte die Kirchenpflege nun einen Kredit von 940 000 Franken. Die Rechnungsprüfungskommission hatte aber wegen der langen Abschreibungsdauer Ablehnung empfohlen. Wie Kirchenpfleger Patrick Smolders an der Gemeindeversammlung ausführte, hätten nachträgliche Abklärungen ergeben, dass die Abschreibungen auch über das Eigenkapital möglich seien. Nach kurzer Diskussion gaben die Stimmberechtigten mit 31 zu 8 Stimmen ihre Zustimmung zum Projekt.

Ja zu drei Budgets

Ohne Gegenstimmen gutgeheissen wurden die Budgets der Politischen Gemeinde, der Primarschulgemeinde und der Kirchgemeinde. Zu reden gab das neue Harmonisierte Rechnungslegungsmodell 2 (HRM2), das dazu führte, dass der Gemeinderat seinen Voranschlag noch in letzter Minute anpassen musste. Die vom Kanton vorgeschriebene Anpassung, die mit einem grossen Zeitaufwand verbunden gewesen sei, stösst bei Gemeindepräsident Stefan Arnold auf wenig Verständnis, «da es sich um reine Buchwerte handelt», erklärte er der Versammlung. Aber Gesetz sei Gesetz, der Gemeinderat halte sich daran.

Eiserne Reserve

Die 61 anwesenden Weiacher Stimmberechtigten (5,6 Prozent) der Politischen Gemeinde hiessen das Budget 2019 gut. Dieses sieht bei einem Aufwand von rund 8,5 Millionen Franken und einem Ertrag von 8,8 Millionen einen Ertragsüberschuss von 292 000 Franken vor. Der Steuerfussanteil der Politischen Gemeinde wurde wie im Vorjahr auf 13 Prozent festgesetzt. Da die Primarschulgemeinde ihren Steuerfussanteil bei 54 Prozent belässt und die Oberstufenschule ihren Anteil um 2 Prozentpunkte kürzen will, dürfte sich ein Gesamtsteuerfuss von 89 Prozent ergeben – also 2 Prozent weniger als im nun zu Ende gehenden Jahr.

Im Voranschlag sind auch 1 Million Franken für die Vorfinanzierung der geplanten Mehrzweckhalle und eine finanzpolitische Reserve von 700 000 Franken eingestellt. Mit dieser Rückstellung wolle der Gemeinderat dafür sorgen, dass Weiach eine steuertechnisch attraktive Gemeinde bleibe – gerade auch im Hinblick auf den absehbaren Rückgang der Einnahmen aus dem Kiesabbau, erklärte Finanzchef Arnold.

Einstimmig bewilligt wurden die Bauabrechnung für die Sanierung des Gemeindehauses und ein Kredit von 320 000 Franken für den Ersatz der Wasserleitung und weitere Massnahmen in der Herzogenstrasse. Erst nachdem die Traktandenliste bereits offiziell publiziert worden war, stellte der Gemeinderat fest, dass die Zustimmung der Gemeindeversammlung für dieses Geschäft gar nicht erforderlich sein würde, zumal es sich beim Ersatz der maroden Wasserleitung um eine gebundene Ausgabe handle. Deshalb sei der Antrag auch nicht der Rechnungsprüfungskommission unterbreitet worden, sagte Gemeindepräsident Arnold.

Entlastung für Schule

Diskussionslos und einstimmig hiess die Versammlung der Primarschulgemeinde die Erhöhung des Schulverwaltungspensums vom 70 auf 80 Prozent. Auch die Auslagerung der Finanzaufgaben der Primarschule an die Politische Gemeinde passierte ohne Gegenstimmen. Indem die Politische Gemeinde gegen eine jährliche Pauschale von 35 000 Franken die schulischen Finanzen regle, könne sich die Schulverwaltung auf ihre Kernaufgaben konzentrieren. Gerade mit der Einführung des HRM2 seien die Anforderungen gestiegen, erklärte Schulpfleger Emil Siki. Er verstehe sowieso nicht, wieso das neue Rechnungsmodell ausgerechnet in einem Wahljahr habe eingeführt werden müssen, in welchem die Behörden durch viele neue Leute besetzt worden seien.

(Zürcher Unterländer)