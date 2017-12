Die Kirche steht bald wieder im Licht

Viele Niederweninger Einwohnerinnen und Einwohner, aber auch die benachbarten Schneisiger sowie Durchfahrende mutet es nachts seltsam an, dass dort oben am Hang praktisch alles schwarz ist. Man ist es sich nämlich gewohnt, dass die Niederweninger Kirche der Reformierten in heller Erleuchtung dasteht. «Schuld» an dieser Dunkelheit ist die reparaturbedürftige Urnenwand auf dem Friedhof.

Frost sprengt Beton

Ein kurzer Augenschein vor Ort lässt nicht erkennen, dass die etwa 7 Meter lange und knapp 2 Meter hohe Urnenwand demnächst einstürzen könnte. Lediglich in einer leeren Urnennische ist zu sehen, wie der Beton abbröckelt. Wie die Niederweninger Gemeindeschreiberin Chantal Nitschké erklärt, täuscht der Schein: «Wir haben die Situation von Fachleuten begutachten lassen und diese sind der Meinung, dass Massnahmen unumgänglich sind.»

«Die Sanierung der Urnenwand ist unumgänglich.»



Chantal Nitschké, Gemeindeschreiberin

Es müsse ja auch nicht gleich die ganze Wand einbrechen; bereits kleine, herunterfallende Betonstücke würden reichen, um die zerbrechlichen Tonurnen zu zerschlagen. Zudem können die zurzeit herrschenden, grossen Temperaturunterschiede die Risse schnell grösser werden lassen. Dieses Risiko wolle man nicht eingehen, sagt Nitschké.

Behindertengerechtes WC

Die für Bauarbeiten im Freien ungünstigen Witterungsverhältnisse sind denn auch der Grund, warum die Sanierung der Wand erst im Frühjahr erfolgt. Bis dahin müssen die Urnen umplatziert werden. Der ehemalige Aufbahrungsraum, der in dieser Funktion nicht mehr gebraucht wird und heute als Werkzeuglager dient, wird neu in zwei Räume aufgeteilt. In einem Raum wird ein behindertengerechtes WC eingebaut, der andere Raum wird einer sanften Renovation unterzogen. In diesem zweiten Raum werden die Urnen während der Sanierung der Urnenwand optimal und angemessen gelagert werden können. Die Gemeindeschreiberin weist zudem darauf hin, dass die Angehörigen rechtzeitig informiert würden.

Für den Neubau der Urnenwand ist Präzision gefragt: Die Urnennischen müssen nämlich wieder genau so gross sein wie bisher. Dies deshalb, weil die Abdeckplatten, in welchen die Namen und die Lebensspanne der Verstorbenen vertieft und golden eingelassen sind, sollen wieder verwendet werden können. Die Herstellung einer dieser Platten kann für die Angehörigen auf bis zu 1000 Franken zu stehen kommen.

Kirche nur kurz im Dunkeln

Die zurzeit laufenden Bauarbeiten tangieren auch elektrische Einrichtungen, wie die Gemeindeschreiberin erklärt. So auch jene, die die nächtliche Aussenbeleuchtung von Kirche und Turm speisen. Die in der Nacht üblicherweise von weitem sichtbare Kirche soll aber nicht bis in den Frühling hinein im Finsteren bleiben. Spätestens ab dem 20. Dezember sollen die sie anstrahlenden Scheinwerfer wieder eingeschaltet werden, wie der Gemeinderat in einem Informationsschreiben an die Bevölkerung festhält. (Zürcher Unterländer)