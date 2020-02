Die Kirchenpflege der Reformierten im Furttal hat einen Kandidaten

Nach einem Rücktritt aus der Reformierten Kirchenpflege Furttal kandidiert John Arnold Scherer für das frei gewordene Amt. Der Däniker mit Jahrgang 1954 ist frisch pensioniert. Weil er seine Kandidatur erst bekannt gab, nachdem die erste Frist für Wahlvorschläge verstrichen war, kann er nicht in stiller Wahl in die Kirchenpflege nachrutschen. Er muss an der Urne gewählt werden, wie Kirchenpflegepräsident Peter Randegger auf Anfrage sagt. Die Wahl findet am 17. Mai statt.

Randegger zeigt sich erfreut über die Kandidatur Scherers, wählt dennoch vorsichtige Worte, wenn es um dessen Eignung für das Amt als Personalvorstand in der Kirchenpflege geht: «Die Optionen sind sehr gut, dass es funktionieren dürfte», sagt er. Weil Randegger speziell eine Person mit Erfahrung in Personalführung oder zumindest mit einem Flair fürs Personalwesen suchte, scheint ihm der Kandidat geeignet: «Er interessiert sich für Personalfragen. Ich denke, seine Mitarbeit in der Kirchenpflege müsste möglich sein.» Obschon Scherer kein Personalprofi sei, habe er in seinem Berufsleben viel mit Personalfragen zu tun gehabt.

Für Randegger ist die Kandidatur Scherers ein ziemlicher Glücksfall. «Ich bin froh, dass sich eine Person einer kleineren Gemeinde gemeldet hat», sagt er. «Jetzt haben wir Vertreterinnen und Vertreter aus allen drei Mitgliedsgemeinden Buchs, Dällikon-Dänikon und Regensdorf in der Kirchenpflege, was für die Kontakte zu den Ortsgremien wichtig ist.» Mit den Ortsgremien oder Ortskirchen sind jene Personen gemeint, die das Gemeindeleben an den drei Standorten der Reformierten Kirche Furttal organisieren.

Kirchenpflege startete bereits mit Unterbesetzung

Mit der Fusion der einstigen Kirchgemeinden Buchs, Dällikon-Dänikon und Regensdorf zur Reformierten Kirchgemeinde Furttal hat die neue Kirchenpflege am 1. Juli 2018 einen fulminanten Start hingelegt. Zwei der gewählten Kirchenpflegemitglieder traten das Amt erst gar nicht an. Vakant blieben die Ressorts Finanzen und Liegenschaften. Das Ressort Finanzen war schnell vergeben. Jenes der Liegenschaften hingegen startete erst im November 2018 mit fester Besetzung. Bereits einen Monat später trat ein weiteres Mitglied infolge Wegzugs ins Ausland zurück. Wieder komplett war die Kirchenpflege Ende Juni 2019.

Der nächste Rücktritt folgte ein halbes Jahr später: Nach 13 Monaten im Amt kündigte der Liegenschaftsvorstand Daniel Kunz. Er hat die Leitung der Baukommission übernommen, die sich mit der Innensanierung der Kirche Regensdorf befasst, und führt diese auch nach seinem Rücktritt aus der Kirchenpflege weiter. Das Ressort Liegenschaften hat die Kirchenpflege durch einen internen Wechsel besetzen können. Darum sucht sie jetzt gezielt ein Mitglied der Kirchenpflege für das Ressort Personal.