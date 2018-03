Die Lösung mit der Post kommt an

Genügend Platz für die Winkler Gemeindeverwaltung und eine Belebung des Dorfzentrums: Beides gäbe es in Winkel für 1,8 Millionen Franken - also deutlich preiswerter als ein neues Gemeindehaus. Jetzt müssen die Stimmberechtigten am 10. Juni an der Urne nur noch Ja sagen zum Ansinnen des Gemeinderats. Dieser will die ehemalige Poststelle zum Preis von 890 000 Franken kaufen und für weitere 900 000 Franken so umbauen, dass sie als zusätzlicher Standort der Gemeindeverwaltung genutzt werden kann.

Die Chancen stehen gut

Ist die Haltung der 131 Stimmberechtigten (3,5 Prozent) an der Gemeindeversammlung ein Indiz für den Ausgang der Urnenabstimmung, so hat dieser Plan mehr als gute Chancen. Es fand bei diesem Geschäft zwar lediglich eine Vorberatung und keine Abstimmung statt. Bei der kurzen Diskussion wurden wohl ein paar Fragen zur Präzisierung gestellt, kritische Töne oder gar ablehnende Voten blieben jedoch aus.

Marcel Nötzli (SVP), Gemeinderat und Liegenschaftenvorstand, hatte der Versammlung zuvor die Vorzüge des Poststellenkaufs schmackhaft gemacht. «Winkel wächst und der Platz der Gemeindeverwaltung ist schon heute knapp», stieg er ins Thema ein. Das Gemeindehaus sei überdies nicht behindertengerecht und könne auch nicht so gestaltet werden. Es steht unter Denkmalschutz.

Verdoppelung der Fläche

Seit die Post im Mai 2017 aus der Seebnerstrasse ausgezogen ist, sind dort mehr als 370 Quadratmeter ungenutzt. «Das ist fast nochmals so viel Fläche, wie im Gemeindehaus», führte Nötzli aus. Der Bezug löse nicht nur die Platzprobleme der Verwaltung: «Wenn wir dort die publikumsintensiven Nutzungen unterbringen, wird gleichzeitig das Dorfzentrum belebt.» Der Gemeinderat möchte etwa die Einwohnerkontrolle oder die Abteilung Soziales in der ehemaligen Poststelle unterbringen. Die Kanzlei verbliebe im Gemeindehaus. Zusätzlich dort einziehen würde die Abteilung Finanzen und Steuern. Deren bisherigen Räume würden umgenutzt und als Reserve zur Verfügung stehen, zum Beispiel für das Gemeindearchiv.

«Diese 1,8 Millionen Franken sind gut investiert und erledigen eine uralte Pendenz», schloss Nötzli seine Ausführungen. Der Liegenschaftenvorstand spielte damit auf den ursprünglich geplanten Neubau der Gemeindeverwaltung an. Einen entsprechenden Kredit von 5,9 Millionen Franken hatten die Winkler 2007 an der Urne versenkt. Damals betrug die Nutzfläche 1200 Quadrae. Für 1,79 Mio. Franken würden die Winkler nun 376 Quadratmeter erhalten. Angesichts der Bauteuerung und dem deutlichen Anstieg der Landpreise ist das für den Gemeinderat eine sehr vernünftiges Lösung.

Unterstützung gab es vom Präsidenten der Rechnungsprüfungskommission Max Bühlmann (SVP): «Hier bietet sich die einmalige Gelegenheit, ein teures neues Gemeindehaus ad acta zu legen. Wir empfehlen ein Ja.»

Folgt das Stimmvolk dieser Empfehlung, rechnet der Gemeinderat in der ersten Hälfte 2019 mit dem Start des Umbaus. Ein halbes Jahr später könnte die Räume bezogen werden

Auf der sicheren Seite

Bei den beiden weiteren Geschäften des Abends machte Gemeindepräsident Arnold Meyer (SVP) gleich von Beginn weg klar. «Mit einer Annahme ändert sich gar nichts, wir schaffen einzig Rechtssicherheit.»

Beim ersten Traktandum ging es um den Grundkenntnistest. Diesen müssen Ausländer absolvieren, die nicht von einer erleichterten Einbürgerung profitieren (der «Zürcher Unterländer» berichtete am). Wie viele andere Gemeinden in der Region, lässt auch Winkel diese Staatskundetests von der Berufsschule Bülach durchführen. «Seit dem ersten Januar fordert das Gemeindeamt für diese externe Testung einen Beschluss der Gemeindeversammlung», erklärte Meyer.

Der Verband der Gemeindepräsidenten sei zwar der Auffassung, dieser Entscheid liege in der Kompetenz des Gemeinderats. Mit dem Entscheid der Gemeindeversammlung sei man aber auf der sicheren Seite, so Meyer. Die Versammlung unterstützte das mit offensichtlichen Mehr.Um das Bedürfnis nach Rechtssicherheit ging es auch bei der Übergangregelung für die Verwaltungsgebühren. Sie soll sicherstellen, dass diese bis zum Vorliegen einer neuen Gebührenordnung, also bis zum 1. Januar 2020, weiterhin erhoben werden können. Die Stimmberechtigten winkten auch diese Vorlage oppositionslos durch.

