«Die Mannschaft hat mich gut aufgenommen»

Alle zwei Wochen kommt im Video-Magazin «One Timer» ein Spieler des EHC Kloten zu Wort, der gerade für Schlagzeilen sorgt.

Heute ist dies Marco Truttmann, der seit einem Monat beim EHC Kloten spielt. Zuvor sorgte er vor allem neben dem Eis für viele Schlagzeilen. Ende Oktober wurde der Vertrag zwischen dem 34-Jährigen und dem EHC Olten per sofort aufgelöst. Nun will der routinierte Flügelstürmer mit seinem neuen Club in die National League aufsteigen.