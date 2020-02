«Die Menschen sind interessanter als all die vielen Statistiken»

Vor einem Jahr gingen Sie mit Langenthal als Vierter der Qualifikation ins Playoff und gewannen den Swiss-League-Titel. Nun starten Sie mit Kloten als Nummer 1. Welche Ausgangslage ist besser?

Der einzige Unterschied zeigt sich dann, wenn man im Playoff weit kommt. Dann hast du als Nummer 1 stets Heimvorteil. Mit Langenthal hatten wir eine schlechte Phase im Dezember 2018. Dann arbeiteten wir uns nach vorne, wir gingen also mit einem guten Gefühl ins Playoff. Mit Kloten haben wir die Qualifikation gewonnen, wir kommen aus einer anderen Ecke. Trotz der zwei Niederlagen zum Schluss war das, was wir in den letzten 20 Spielen gezeigt haben, sehr positiv. Das Selbstvertrauen im Team ist ziemlich gut.

Was sind die Stärken dieser Mannschaft?

Wir haben ein grosses Kader. Wenn es Verletzungen oder Krankheiten gab, konnte immer einer einspringen. Wir sind nicht von einer Linie abhängig, wir haben verschiedene Formationen, die Tore schiessen können.

Am 3. Dezember 2019 haben Sie Platz 1 in der Swiss League übernommen und dann nicht mehr abgegeben. Also war alles gut?

Das ist zumindest ein Zeichen von Konstanz, die strebt man ja auch an. Aber: Haben wir immer perfekt gespielt? Nein. Hatten wir zwischendurch Probleme? Ja. Aber wir versuchten immer, an unserem Stil und System festzuhalten. Der Grund für das gute Abschneiden: Wir verfügen über eine gute Defensive. Ich glaube, wir haben mit Dominic Nyffeler den besten Goalie der Liga. 1,84 Gegentore pro Spiel sind ein sehr guter Wert. Assistenztrainer Björn Lidström hat mit den Verteidigern gearbeitet, jeder weiss genau, was er tun muss. Und die Stürmer beginnen auch langsam zu verstehen, was die Vorteile einer guten Defensive sind. Vieles machten wir gut, aber vieles können wir noch besser machen.

Per Hanberg gratuliert Romano Lemm während dessen Ehrung zum neuen Klotener Rekordspieler. Bild: Leo Wyden

Zum Beispiel?

Das trifft auf alle Bereiche zu. Es braucht stets eine gute Kommunikation, sechs Spieler müssen zusammenarbeiten. Wenn wir den Puck nicht haben, dann müssen die Feldspieler plus der Goalie für die Defensive arbeiten. Manchmal habe ich in der Swiss League Spieler gesehen, die nur auf die Offensive spekulierten. Aber es beginnt alles mit einerguten Defensive. Und wir haben – nach Anfangsschwierigkeiten – auch ein gutes Powerplay. Wir sind die Nummer 1 mit einer Erfolgsquote von 24,86 Prozent. Und im Boxplay sind wir mit 84,81 Prozent ebenfalls stark. Zählt man die Zahlen zusammen, kommen wir auf fast 110 Prozent. Und das sind gute Statistiken.

Manche Coaches streben 120 Prozent an. Ist das realistisch?

Nein. In Schweden zum Beispiel sieht man sich schon mit 103 Prozent auf der guten Seite. Wir hatten bisher mit Kloten die meisten Schüsse in der Liga, wir sind effizienter geworden. Doch Statistiken sind Statistiken. Das andere sind die Menschen. Die Menschen sind interessanter als all die vielen Statistiken.

Was zur Frage führt: Wie haben Sie dieses Team gebildet?

Die Spieler müssen fühlen, dass wir Coaches ihnen vertrauen. Das ist das Erste. Aber funktioniert es immer? Nein. Der Coach vorher war vielleicht besser, sicher aber anders. Ich bin, wie ich bin. Die Spieler benötigten Zeit, um zu begreifen, wie wir es wollen. Für mich ist das Soziale in einem Team sehr wichtig. Ich sitze gerne mit einem meiner Spieler zusammen und trinke einen Kaffee mit ihm. Wir Coaches wollen Teil des Teams sein. Wir wollen alle zusammen in einem grossen Boot sitzen. Wir rudern gemeinsam in eine Richtung. Die Spieler haben verschiedene Anlagen und Talente für unterschiedliche Situationen. Als Mensch sehe ich alle gleich. Wenn hier einer meint, er sei besser als ein anderer, nur weil er mehr Talent besitzt, dann bringe ich ihn auf den Boden zurück. Ob du nun zwei oder 20 Minuten spielst: In einem Team bist du gleich wichtig.

Per Hanberg kann auch einmal laut werden, wenn es sein muss. Bild: Christian Merz

Offenbar hat dieser Weg bis jetzt funktioniert?

Das Team hat ziemlich gut geantwortet. Björn und ich sind keine Trainer, die ausflippen oder schreien, wenn wir verlieren. Aber wir mögen es nicht, wenn sie nicht hart arbeiten. Wo Menschen arbeiten, gibt es Fehler. Das Wichtige dabei ist: Wie geht man damit um, wie korrigiert man die Fehler? Der mentale Bereich war wichtig, daran haben wir gearbeitet, weil wir nicht zufrieden waren damit. Diese Saison hat die Denkweise bei vielen geändert.

Sie selber nehmen sich von Fehlern nicht aus. Nach dem 2:7 gegen Olten im November sagten Sie, dass Sie nicht gut genug waren.

Wenn man verliert, kann man viele Ausreden finden. Aber Leute in der Verantwortung müssen sich doch auch fragen: Was habe ich getan? War meine Vorbereitung gut genug? Hätte ich während des Spiels etwas anders machen können? Ich fühlte nachher, dass ich während der Partie mehr hätte unternehmen müssen, um etwas zu ändern. Wir sind ein Team, da muss auch ich die Grösse haben und sagen: «Sorry, ich war heute nicht gut genug.»

Kloten hat seit Jahren keine Playoff-Serie mehr gewonnen. Kritiker sagen, dass man sich ans Verlieren gewöhnen könne.

Diese Aussage trifft dann zu, wenn man nichts ändert. Björn und ich arbeiten so viel mit: Wie denkst du, was denkst du? Es beginnt alles damit, wie du an die Sache herangehst. Wenn du nicht denken kannst, dass ein Sieg möglich ist, dann wirst du nie gewinnen. Wenn ich nicht denken kann, dass mein erster Pass gut ist, wird mein erster Pass immer schlecht sein. Wenn du nur das Negative siehst, musst du es stoppen und sagen: Ich kann das! So beginnt das alles.

Und setzt sich so im Playoff fort?

In einer Serie oder einem Duell ist das Mentale wichtig. Die Mannschaft, die das mental am besten meistert, die je nach Situation cool bleibt, aggressiv oder schlau spielt, diese Mannschaft wird die beste sein.

Per Hanberg feiert den Gewinn des Playoff-Finals der Swiss League 2019 mit Langenthal. Wird der Schwede heuer als Klotener Coach den Pokal in die Höhe stemmen? Bild: Marcel Bieri