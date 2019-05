Die Nachbarregionen diskutieren das Zusammenleben

Die Hochrheinkommission (HRK) und das Staatsministerium Baden-Württemberg veranstalten gemeinsam eine Serie von drei grenzüberschreitenden Bürgerdialogen. Nachdem bereits Anfang Mai an einer solchen Veranstaltung im Rheinfelden fast 70 Teilnehmer über Themen wie die Aufwertung des Rheinufers, die Beteiligung Jugendlicher oder eine grenzüberschreitenden Kulturagenda diskutiert hatten, wird am 25. Mai in Jestetten der nächste «Dialog» über die Bühne gehen.

Ausgewählte Einladungen

Der Clou sei dabei das «Zufallsbürgerprinzip», heisst es in einer Medienmitteilung. So sollen nur zufällig ausgewählte Teilnehmer aus den beteiligten Orten Jestetten, Neuhausen am Rheinfall und Rheinau eine Einladung erhalten. Ob die so ausgewählten Gäste politisch engagiert sind, Ehrenämter ausüben oder eine bestimmte Ausbildung haben, spielt dafür explizit keine Rolle denn, so heisst es weiter, «jeder ist Experte für seine Erfahrungen in der Grenzregion und diese werden im Mittelpunkt stehen».

Suche nach Barrieren

Mit ihren Antworten sollen die Teilnehmer der regionalen Politik Anregungen für die Gestaltung der deutsch-schweizerischen Nachbarschaft geben. Die Idee dahinter erläutert die Vorsitzende der HRK und Landrätin des Landkreises Lörrach, Marion Dammann: «An Hoch- und Oberrhein ist Europa für die Menschen direkt erlebbar. Hier erfahren sie, was funktioniert und wo Grenzen wirklich noch Barrieren sind.» Es biete sich an, genau hier mit den Bürgerinnen und Bürgern über das künftige Europa zu sprechen.

«Anregungen und Impulse»

Initiatorin des Projekts ist Gisela Erler, Staatsrätin für Zivilgesellschaft und Bürgerbeteiligung des Bundeslands Baden-Württemberg. Sie ist unter anderem für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen der Schweiz und Baden-Württemberg zuständig. «Wir wollen von den Menschen am Hochrhein wissen, was sie beim grenzüberschreitenden Zusammenleben bewegt», sagte Erler im Vorfeld der Bürgerdialoge.

Aus den geplanten Veranstaltungen erhoffe man sich «Anregungen und Impulse, wie wir das alltägliche Zusammenleben der Leute aus dem Aargau, Baden-Württemberg, Schaffhausen und Zürich stärken und die Regionen noch enger miteinander vernetzen können».

Nächster Anlass im Herbst

Die HRK versteht sich als «partnerschaftliche Einrichtung zur weiteren Intensivierung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit am Hochrhein.» Die Partner der HRK sind die Kantone Aargau und Schaffhausen, das Land Baden-Württemberg, die Landkreise Lörrach und Waldshut, der Regionalverband Hochrhein-Bodensee und die Planungsverbände Fricktal Regio und Zurzibiet.

Insgesamt finden in der Region Hochrhein drei Bürgerdialoge statt: Die dritte und letzte Dialog-Veranstaltung ist für den Herbst 2019 angesetzt. Dann sollen sich die beiden Grenzgemeinden Küssaberg und Bad Zurzach an der Nachbarschaftsdebatte beteiligen. (red)