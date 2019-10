Die Nachfrage nach Bio wächst auch beim Gas

Lastwagen um Lastwagen fährt vor. Gras, Speisereste, Äste und Kartoffelschalen werden in die Mulden des Vergärwerks gekippt. Es wird noch vor Ort zu Rohbiogas weiterverarbeitet.

So ist das im Gewerbegebiet von Bachenbülach seit Jahren – und doch: Seit einigen Monaten gibt es eine Neuerung. Unmittelbar neben dem von der Axpo Kompogas AG betriebenen Vergärwerk steht die jüngste Biogas-Aufbereitungsanlage des Kantons Zürich. Sie gehört der Firma Energie 360°, die bis 2014 unter dem Namen Erdgas Zürich bekannt war. Die Firma versteht sich als Pionierin im Biogassektor.

Biogasanlage statt Blockheizkraftwerk

«Wir suchen laufend nach neuen Standorten, um die wachsende Nachfrage nach Biogas decken zu können», sagt Peter Dietiker, Leiter Energie des Unternehmens. Bedingung für neue Standorte ist, dass in der Nähe eines bestehenden Gasnetzes Rohbiogas produziert werden kann – etwa aus Speiseresten, Grünabfällen und Klärschlamm. Die Bachenbülacher Vergärungsanlage war auf dieser Standortsuche ein Glücksfall. Aus dem dort produzierten Rohbiogas machte ein Blockheizkraftwerk bis vor kurzem Strom und Wärme. Doch besonders in den Sommermonaten war der Bedarf für Wärme zu gering. Neu kauft Energie 360° das Rohgas, bereitet es zu Biogas auf und speist es ins bereits vorhandene Gasnetz ein (siehe Kasten). Die Bachenbülacher Anlage ist nach Volketswil und Uzwil das dritte gemeinsame Projekt der beiden Unternehmen. «Axpo Kompogas hat den Zugang zum Abfallmarkt, wir zu den Gasabsatzmärkten», beschreibt Dietiker die Vorteile der strategischen Zusammenarbeit.

Die Rohbiogas-Wurst auf dem Dach

Zwar wurde die Bachenbülacher Anlage wie üblich schlüsselfertig geliefert, doch die Einbindung in die bestehende Infrastruktur war mit einigen Herausforderungen verbunden. So waren die Platzverhältnisse zwischen der Vergärungsanlage und der bestehenden Tankstelle so eng, dass der Speicher für das Rohbiogas, das von weitem an eine überdimensionierte Wurst erinnert, direkt auf dem Dach der Anlage montiert. Diese produziert neun Millionen Kilowattstunden Biogas pro Jahr. Damit lassen sich rund 900 Einfamilienhäuser beheizen. «Mit Anlagen wie dieser können wir der gestiegenen Nachfrage nach Biogas entsprechen», sagt Dietiker. Derzeit betreibt das Unternehmen in der Schweiz sieben Anlagen. Die grösste davon ist Biogas Zürich AG im Zürcher Werdhölzli. Dort wird rund siebenmal so viel Biogas produziert und eingespeist wie in Bachenbülach.

Bis in elf Jahren 30 Prozent Bio im Wärmemarkt

Mit einem Anteil von rund 15 Prozent am Endenergieverbrauch ist Gas nach Öl und Strom der drittwichtigste Energieträger der Schweiz. Knapp 1000 Gemeinden mit über 6 Millionen Einwohnern sind am Schweizer Gasnetz angeschlossen. Dass eine private Liegenschaft zu 100 Prozent mit Biogas beheizt wird, kommt jedoch eher selten vor. Doch immer mehr Bezüger sind bereit, für ein klimafreundliches Produkt etwas tiefer in die Tasche zu greifen.

So kostet bei Energie 360° das Standardprodukt den Besitzer eines mittelgrossen Einfamilienhauses (Verbrauch rund 20000 Kilowattstunden pro Jahr) knapp 9 Rappen pro Kilowattstunde. Dafür erhält er einen Biogasanteil von 15 Prozent. Für das Produkt mit 50 Prozent Biogasanteil bezahlt er 11 Rappen. Bezieht er 100 Prozent Biogas, kostet das 14 Rappen pro Kilowattstunde. Doch der Anteil Bio im Standardangebot soll steigen: Die Schweizer Gasbranche hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2030 im Wärmemarkt 30 Prozent erneuerbare Gase einzusetzen.

«Mit Anlagen wie dieser können wir der gestiegenen Nachfrage nach Biogas entsprechen»Peter Dietiker

Das erneuerbare Biogas gilt als klimaschonende Alternative zum herkömmlichen Erdgas. Für Dietiker hat es aber noch weitere Vorteile. «Während Erdgas hierzulande ein reines Importprodukt ist, kommt Biogas teilweise aus der Schweiz. 2018 wurden rund 350 Millionen Kilowattstunden in der Schweiz produziert und eingespeist.» Die Schweizer Gasbranche bekenne sich – im Gegensatz zu vielen ausländischen Anbietern – zu nachhaltig erzeugtem Biogas. Es wird nichts extra zur Energiegewinnung angepflanzt oder produziert. In den Vergärungsanlagen landen ausschliesslich Rest- und Abfallstoffe. «Was wir verarbeiten, will niemand auf seinem Teller», sagt Dietiker.

Die Automobilbranche setzt momentan auf Elektro

Während in der Schweiz immer mehr Biogas durch Leitungen von Privaten und Industrie fliesst, ist die Nachfrage nach Biogas im Tank vergleichsweise bescheiden. Derzeit verkehren rund 140000 erdgasbetriebene Fahrzeuge auf den Schweizer Strassen. Für sie stehen 150 Tankstellen zur Verfügung. Auch hier kann der Anteil Biogas an vielen Tankstellen gewählt werden. Dass an der Bachenbülacher Tankstelle eher selten ein Auto vorfährt, erklärt Dietiker so: «Derzeit forciert die Automobilindustrie Elektroautos, sie erleben einen richtigen Hype.» Neidisch ist er aber nicht: «Es braucht alles, was uns hilft, klimafreundlicher zu werden. Deshalb bieten wir auch Ladestationen und Lösungen für Elektromobilität an.»