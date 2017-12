Die Offensive bleibt die Problemzone

Zunächst ein Blick zurück. Genau vor einem Jahr verlor der EHC Kloten die letzten beiden Partien im alten Jahr: mit 2:4 bei Ambri- Piotta sowie mit 1:2 nach Penaltyschiessen gegen Genf-Servette. Das hatte bittere Konsequenzen. Erstmals in der Saison 2016/17 rutschte Kloten danach unter dem Tabellenstrich – und die Flughafenstädter sollten dies im neuen Jahr auch nicht mehr korrigieren können. Die Playoff-Qualifikation verpassten sie am Ende deutlich.

Zwölf Monate später präsentiert sich die Situation vor den Festtagen noch deutlich trostloser. Kloten ist abgeschlagener Tabellenletzter und weist einen Rückstand von fast unglaublichen 21 Punkten auf den Playoff-Trennstrich auf. Hoffnungen auf den Einzug in die Viertelfinals erübrigen sich somit bereits. Selbst das Erreichen des 10. Ranges, der nach der Platzierungsrunde den direkten Ligaerhalt garantieren würde, erscheint mit 16 Punkten Rückstand kaum mehr realistisch.

Nur noch ein Ziel bleibt

So gesehen gibt es noch ein letztes Ziel, bevor dann im Frühling der Kampf gegen den Abstieg ­beginnt: das Erreichen des 11. Schlussranges und damit die Sicherung des Heimrechts im Playout. Sieben Punkte Rückstand auf Ambri-Piotta sind durchaus noch aufzuholen. Die Tessiner dürften nach der Platzierungsrunde wohl auch Klotens Gegner sein.

Am Dienstag in Bern haben die Zürcher Unterländer bei der 0:2-Niederlage eine ansprechende Leistung geboten. Mehr war mit einem dezimierten Kader in der Arena des Leaders und Titelverteidigers SCB auch kaum zu erwarten gewesen. Am Tag nach der Partie in Bern gab der EHC bekannt, dass Verteidiger Edson Harlacher den Vertrag mit seinem Stammverein um ein Jahr bis 2019 verlängert hat. «Ich habe mich schon etwas umgesehen, aber letztlich wollte ich in Kloten bleiben und möchte hier einen Schritt vorwärtsmachen», erklärte Harlacher.

Klotens grösste Problemzone bleibt die Offensive. Auch in Bern konnten die Flughafenstädter keinen Treffer erzielen. Total hat Kloten bislang 71 Tore erzielt,das ergibt einen bescheidenen Durchschnittswert von 2,15 Treffern pro Spiel. Kein anderes Team der National League agiert offensiv so harmlos.

Willkommene Festtagspause

Edson Harlacher meint dazu, dass Kloten den Abschluss nicht konsequent genug sucht: «Wir machen immer noch einen zusätzlichen Pass, anstatt die Scheibe direkt auf das gegnerische Tor zu schiessen.» Der Verteidiger glaubt, dass die Pause während der Festtage nun zu einem günstigen Zeitpunkt kommt: «Man kann den Kopf einmal durchlüften und viel Zeit mit der Familie verbringen.»

Mit Punktgewinnen nun bei Genf-Servette und gegen Lugano könnte sein Team das Eishockeyjahr 2017 etwas versöhnlich abschliessen. Auch wenn jetzt schon klar ist, dass unter dem Weihnachtsbaum die rote Laterne des Tabellenletzten leuchtet.

(Zürcher Unterländer)