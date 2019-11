Die Pöschwies baut ihr Personalrestaurant um

Als 1995 die Justizvollzugsanstalt (JVA) Pöschwies eröffnet wurde, ging zeitgleich auch das Personalrestaurant in Betrieb. Seither wurden keine baulichen Anpassungen mehr vorgenommen. Laut Markus Pfanner, Sprecher der Zürcher Baudirektion, stammen die Betriebseinrichtungen, das Mobiliar und die Gebäudetechnik mehrheitlich aus der Zeit, als die Anstalt erstellt wurde. So sei die Gebäudetechnik am Ende ihrer Lebensdauer und müsse zwingend ersetzt werden. Ungenügend seien auch die betrieblichen Gegebenheiten: «Über die Mittagszeit kommt es regelmässig zu Staus bei der Speiseausgabe, weil deren Kapazität beschränkt ist und die Mahlzeitenausgabe nicht optimal funktioniert», erklärt Pfanner auf Anfrage. Als Zwischenlösung seien mit einem Zelt zusätzliche Sitzplätze geschaffen worden.

Für rund 4,6 Millionen Franken plant der Kanton Zürich nun den Umbau und die Erweiterung des Personalrestaurants. Durch einen Anbau werden 60 zusätzliche Sitzplätze geschaffen. Für das Restaurant und die Küche werden neue Lüftungsanlagen erstellt, die sanitären Installationen werden der neuen Situation angepasst. Instandgesetzt werden unter anderem der Aufenthaltsbereich, die Essensausgabe, der Aussenbereich, der rückwärtige Bereich mit dem Geschirrabwaschbereich sowie die WC- und Garderobenanlagen. Die Beleuchtung wird komplett ersetzt.

Arbeiten dauern ein Jahr

Laut Pfanner ist es für die Sicherheit in der Anstalt bei einem grösseren Ereignis ein grosser Vorteil, wenn sich die Mitarbeitenden im Personalrestaurant verpflegen und damit abrufbar sind. Während die Anstalt derzeit über rund 260 Personalstellen verfügt, hat das Restaurant heute nur 76 Sitzplätze. Genutzt wird das Restaurant von Mitarbeitenden der JVA, Personen aus Partnerorganisationen sowie von Handwerkern, die in der Anstalt tätig sind.

Die rund ein Jahr dauernden Arbeiten beginnen voraussichtlich im ersten Quartal 2020 und erfolgen im laufenden Gefängnisbetrieb. Damit sich die Mitarbeitenden und die in der Anstalt tätigen externen Personen auch während der Bauzeit in der Anstalt verpflegen können, wird ein Containerprovisorium erstellt.

Das Bauprojekt liegt noch bis am 21. November auf der Gemeinde Regensdorf zur Einsicht auf.