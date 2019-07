Die Post kommt hinter dem Glas hervor

1000 Personen nutzen täglich die Postfiliale im Walliseller Einkaufszentrum Glatt. «Gegen Ende des Monats sind es regelmässig doppelt so viele», sagt Filialleiterin Gülnaz Akgül. Seit dieser Woche empfangen sie und ihre rund 20 Mitarbeitenden die Kundschaft in hellen und modernisierten Räumen. Sechs Monate haben die Umbauarbeiten gedauert. «Es war eine strenge Zeit», sagt Akgül. Doch es habe sich gelohnt. «Heute ist alles viel heller, freundlicher und offener.» Ihr gefällt vor allem auch, dass es an den sieben Schaltern kein Sicherheitsglas mehr gibt. «Das ist für die Beratung viel angenehmer.» Die Sicherheit ist gemäss Markus Werner, Verantwortlicher Kommunikation Nord bei der Post, dennoch gewährleistet. Die neuen Schalter seien eingebettet in ein angepasstes Sicherheitskonzept. «Dieses können wir nicht kommunizieren, weil es dann seine Wirkung verlieren würde», sagt Werner.

Fokus auf die Beratung

Seit rund zwei Jahren setzt die Post beim Umbau ihrer Filialen auf ein neues Design. Pionierstandort war Interlaken BE, im Kanton Zürich sind unter anderem bereits Embrach oder Uster entsprechend umgebaut. In den nächsten Jahren investiert die Post rund 40 Millionen Franken in landesweit rund 300 der von ihr betriebenen Filialen. «Wir bekennen uns damit klar zu unseren Filialen im Postnetz», sagt Markus Werner.

Gülnaz Akgül, Leiterin der Postfiliale Glattzentrum, freut sich darauf, die Kundschaft in modernisierten Räumen zu empfangen.

Zentrales Element ist die neue Empfangs- und Beratungszone. An einer Theke können sich Kunden zu physischen und digitalen Dienstleistungen beraten lassen. Ein Postomat, an dem Münzen und Noten aufs eigene Konto einbezahlt werden können, ergänzt das Angebot. Ebenso steht vor der Filiale ein «My Post 24»- Automat zur Verfügung. An diesem kann die Kundschaft Pakete rund um die Uhr aufgeben und abholen, ohne auf die Öffnungszeiten achten zu müssen. Bereits sind landesweit über 135 dieser Automaten platziert. Sie sind besonders wegen des boomenden Onlineshoppings beliebt. Zudem steht ab nächster Woche ein Paketeinwurf zur Verfügung. Dort können vorfrankierte Sendungen während der Öffnungszeiten aufgegeben werden, ohne Anstehen am Schalter.

Für die Kleinen gibt es eine Kinderpost mit Maltisch und Bilderbüchern. Vorbei sind dagegen die Zeiten, in denen man am Schalter ein Gewinnlos oder einen Lottoschein kaufen konnte. Diese Produkte sind nach dem Umbau nicht mehr erhältlich. 2020 wird sie die Post in allen Filialen aus dem Sortiment nehmen. Der Verkauf war nicht kostendeckend.