Die Primarschule Rümlang muss mit weniger Geld rechnen als geplant

Die Rümlanger Stimmberechtigten bewiesen an der Gemeindeversammlung Sitzleder: Satte drei Stunden debattierten sie über die fünf Geschäfte der Schulen und der Politischen Gemeinde – und verlangten Änderungen, deren Folgen selbst der Gemeindeschreiber erst nachlesen musste.

1. Das waren die Themen

Zur Debatte standen die Budgets fürs Jahr 2020 der Sekundarschule Rümlang/Oberglatt (Sek RO), der Primarschule Rümlang und der Politischen Gemeinde. Die Primarschule wollte ausserdem einen Kredit im Rahmen von 670000 Franken absegnen lassen, um ein Schulhaus für die Heilpädagogische Schule (HPS) projektieren zu lassen. Die HPS ist aktuell in verschiedenen Räumen «zerstückelt».

2. Darum war das Budget der Sek umstritten

Für am meisten Ärger sorgten die Budgets der beiden Schulen – der Gemeinderat hatte gar beschlossen, sich der Stimme zu enthalten. Grund dafür ist der Mietvertrag zwischen der Sekundar- und der Primarschule. Die Sek RO zahlt für alle Liegenschaften, die sie benutzt, zwischen 1,2 und 1,3 Millionen Franken jährlich. Der Mietzins ist mit 0,4 bis 0,5 Prozent jedoch ausserordentlich tief, was nicht nur die Rechnungsprüfungskommission (RPK) erstaunte, sondern auch die anwesenden Stimmberechtigten verärgerte: Die Sek würde ihr Budget auf Kosten der Primarschule aufpolieren, und dabei zahle ja auch die Gemeinde Oberglatt einen Anteil. Da der Mietvertrag aktuell überarbeitet wird und noch nicht rechtskräftig ist, sei es auch nicht der ideale Zeitpunkt für eine Abstimmung. Der Ordnungsantrag der lokalen SP auf Zurückweisung des Budgets wurde jedoch abgewiesen.

3. Darum haperte es beim Budget der Primarschule

Auch die Primarschule hatte ein schweres Spiel: Sie verlangte eine Erhöhung des Steuerfusses von 44 auf 48 Prozent; sie spare jetzt schon, wo sie könne. Angesichts dessen, dass die Schule noch ein Eigenkapital von knapp 7 Millionen Franken habe – und dass sie mit einem höheren Mietzins für die Sek mehr einnehmen könnte –, kamen aus der Stimmbevölkerung zwei weitere Vorschläge: den Steuerfuss auf 44 Prozent zu belassen, oder ihn auf nur 46 Prozent anzuheben.

4. Das sind die Ergebnisse

Die beiden Budgets wurden nach längeren Debatten angenommen. Die Sek RO rechnet mit einem Gesamtaufwand von 10,2 Millionen Franken und einem Gesamtertrag von 10 Millionen Fragen. Der Aufwandüberschuss liegt bei 156700 Franken. Der Steuerfuss wird, analog zum Vorjahr, auf 20 Prozent gesetzt. Die Primarschule Rümlang wiederum rechnet mit einem knappen Ertragsüberschuss von 8500 Franken; der Aufwand liegt bei 19,74 und der Ertrag bei 19,75 Millionen Franken. Allerdings sind diese Zahlen mit Vorsicht zu geniessen – denn angenommen wurde letztlich nur ein Steuerfuss von 46 Prozent. Damit gehen der Primarschule Einnahmen verloren.

5. Darum hatte die HPS beim Volk einen schweren Stand

Grundsätzlich sind Gemeinden nicht verpflichtet, eine heilpädagogische Schule anzubieten – das ist Sache des Kantons. Für den Bezirk Bülach hat jedoch Winkel dies übernommen und Rümlang für den Bezirk Dielsdorf. Das sei seit nunmehr 60 Jahren so Tradition. Aber: Um das weiterhin tun zu können, brauche die Schule nun endlich ein eigenes Schulhaus. Dies würde gemäss Kostenschätzung um die 12 Millionen Franken kosten; während dieser Betrag an die Urne kommen würde, sollte die Gemeindeversammlung einen Projektierungskredit für 670000 Franken gutheissen. Die RPK empfahl, das Geschäft abzulehnen, da sie von der kurzfristigen Dringlichkeit des Projekt nicht überzeugt war; ebenso die lokale SVP, jedoch mit der Begründung, dass es sich um eine kantonale Aufgabe handle. Einigen anderen Votanten fehlte das ganzheitliche Konzept des Schulraums in Rümlang – weshalb ein Stimmbürger schliesslich das fakultative Referendum forderte. Dies hätte bedeutet, auch den Projektierungskredit an die Urne zu bringen. Das Referendum wurde nicht angenommen, dafür der Kredit mit einem deutlichen Mehr.

6. Das war das am wenigsten umstrittene Geschäft

Um 23 Uhr waren die davor noch so motivierten Stimmberechtigten erschöpft – und durstig (es wartete ein Apéro). Das Budget der Politischen Gemeinde Rümlang wurde ohne Diskussion einstimmig angenommen. Die Gemeinde rechnet mit einem Gesamtaufwand von knapp 47 Millionen Franken und einem Ertrag von knapp 46 Millionen Franken; es resultiert ein Aufwandüberschuss von etwas über 1 Million Franken. Der Steuerfuss für die Politische Gemeinde beträgt 43 Prozent – zusammen mit den Schulen (20 und 46 Prozent) macht dies für Rümlangerinnen und Rümlanger 109 Prozent.