Die Primarschule plant ein Generationenprojekt

Schulpflege und Schulleitung informierten über das Projekt Konzentration Sandbuck. Es geht darum, die schulischen Angebote nutzungsorientiert an einem Standort zu bündeln. Das Hauptproblem das Primarschulhaus platzt aus allen Nähten.

50 Lohnempfänger, von der Laustante bis zur Fachperson für Psychomotorik sowie 190 Schülerinnen und Schüler teilen sich die Schulräume. «Kombinutzung von Spezialräumen» ist denn auch ein wichtiges Ziel des Projekts. Diese Mehrfachnutzung geschieht heute schon, ist aber laut Schulleiter Markus Eschenlohr unbefriedigend und für die Zukunft nicht mehr tragbar.

Schulische Tagesbetreuung stösst auf ihre Grenzen

Die schulische Tagesbetreuung zum Beispiel, ist in einem Provisorium. Der Raum ist für 50 Kinder zu eng und die Küche hat zu wenig Kapazität. «Wir mussten einen kleineren Steamer anschaffen, weil die Stromkapazitäten nicht ausreichen für einen grösseren», betonte Eschenlohr.

Und der Bedarf am Betreuungsangebot wachse pro Jahr um 20 Prozent. Aber das ist nur ein Problem von vielen. Die Schülerzahlen wachsen kontinuierlich. Es fehlen Gruppenräume zu jedem Klassenzimmer. Eine Kindergartenklasse ist in der alten Dorfschule. Die Tagesbetreuung erfolgt aber im Sandbuck.

Ein Kostendachvon 13 Millionen

«Unser Schulhaus ist nicht behindertengerecht gebaut», ergänzte Markus Eschenlohr. «Zudem könnte ein Tanklöschfahrzeig wegen einem Dach gar nicht bis zu allen Gebäuden zufahren.» Und die Schul- und Gemeindebibliothek quelle über. Durch den Umbau sollen Kombi-und Multifunktionsräume sowie Musik- und Lagerräume entstehen, welche auch von den örtlichen Vereinen genutzt werden können.

Das Kostendach beträgt 13 Millionen Franken. Die Finanzierung sei gesichert. Davon sollen sieben Millionen fremdfinanziert werden. «Wir haben schon die Zusage von zwei Banken», erläuterte Bernhard Kauer, Vizepräsident der Schulpflege. Aber ohne Steuererhöhung um 3 Prozentpunkte gehe es nicht. Damit soll die Fremdfinanzierung innerhalb von 15 Jahren getilgt werden.

Die Verantwortlichen sind überzeugt mit dem Projekt eine zukunfts- und funktionsorientierte Schulanlage für alle Beteiligten – von den Schülern bis hin zur Bevölkerung – zu verwirklichen. Der Elternrat unterstützt das Vorhaben. «Es ist ein wichtiges Projekt für die Zukunft», betonte Priska Dimitri-Waldvogel stellvertretend.

Bevor mit dem Bauprojekt gestartet werden kann, braucht es einen Projektierungskredit von 340 000 Franken. An einer Informationsveranstaltung am 2. Mai wurde die Bevölkerung bereits über das Projekt informiert und an der Juni-Gemeindeversammlung hätte über den Projektierungskredit abgestimmt werden sollen. Die RPK verlangte aber noch eine genauere Finanzplanung. Diese liegt nun vor.

Die RPK verlangterneut eine Überarbeitung

Aber damit ist die RPK nicht ganz zufrieden, denn sie empfiehlt den Projektierungskredit zur Ablehnung und beantragt die Redimensionierung des Gesamtprojektes. Sie moniert, dass keine Reduktion eines externen Darlehens bis 2022 geplant sei, und dass trotz der geplanten Steuererhöhung der Aufbau des Nettovermögens nicht machbar wäre.

Ausserdem macht die RPK den Vorschlag: «Die Finanzierung eines Fehlbetrages sollte (…) primär durch die politische Gemeinde in Form eines ‹Vorzugsdarlehens› gesprochen werden. Grundsätzlich stehe die RPK aber einer angemessenen Lösung positiv gegenüber.

Die Anträge der Schulpflege und die Weisung mit dem Projektbeschrieb werden am 1. September in die Haushalte verteilt.

(Zürcher Unterländer)