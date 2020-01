Die Reformierte Kirche soll genauer hinschauen, wie sie ihr Geld anlegt

«Über die Grenzen unserer Kirche hinaus sind wir bestrebt, dem Wohl aller Menschen zu dienen», heisst es auf der Webseite der Reformierten Kirche Kanton Zürich. Was gut tönt, ist in der Praxis nicht immer ganz einfach umzusetzen. Darf die Evangelisch-reformierte Kirche beispielsweise in einen Rohstoffkonzern investieren, der zweifelhafter Geschäftspraktiken beschuldigt wird? Darf sie Nestlé-Aktien halten, obwohl der Lebensmittelmulti wegen seines Geschäfts mit Wasser in der Kritik steht? Was ist mit Staatsanleihen von Ländern, die es mit den Menschenrechten nicht so genau nehmen?

Zwei Mitglieder der Synode, des Parlaments der Kirche, wollten deshalb 2017 überprüfen ob und wie die Kirche ihren hohen ethischen und moralischen Anforderungen beim Anlegen ihres Vermögens von rund 8 Millionen Franken nachkommt. Der Kirchenrat, die Exekutive, wollte dazu keine detaillierte Auskunft geben. Er stellte sich auf den Standpunkt, es reiche, wenn wie bis anhin die Finanzkommission der Synode detailierte Einsicht in das Aktien- und Anleihenportfolio habe. Auf Anfrage hin publik gemacht wurden lediglich summarische Angaben, wie beispielsweise in welchen Währungen das Geld angelegt ist, oder wie hoch der Aktienantei ist.

Die beiden Synodalen Peter Fischer (Dietlikon) und Karl Stengel (Meilen) setzten das Recht auf Einsicht jedoch auf juristischem Weg durch. Im vergangenen Frühling urteilte das Bundesgericht in ihrem Sinn. Die Reformierte Kirche händigte ihnen daraufhin Depotauszüge aus den Jahren 2016 und 2017 aus. Die Unterlagen liegen dieser Zeitung vor.

Aktien von umstrittenem Konzern verkauft

Auf den ersten Blick handelt es sich um ein kreuzbraves Portfolio, der grösste Teil des Geldes ist in der Schweiz in meist eher konservative Titel angelegt. Bei näherer Betrachtung findet sich trotzdem eine streitbare Aktie: 406 Stück von Rio Tinto listet der Depotauszug per Ende September 2017 auf. Der Wert des Aktienpakets betrug damals umgerechnet rund 20000 Franken. Der britisch-australische Bergbaukonzern stand bereits verschiedentlich in der Kritik von Umweltorganisationen und Gewerkschaften. Fischer und sein Mitstreiter stören sich an dieser Investition. «Wir haben diese Aktien mittlerweile verkauft», sagt Dieter Zaugg, Leiter Ressourcen der Reformierten Kirche Kanton Zürich auf Anfrage.

Auch sonst ist der Kirchenrat in der Sache nicht untätig geblieben. Erst kürzlich hat er ein neues, strengeres Anlagereglement erlassen. Dieses enthält nicht wie bisher nur Ausschlusskriterien für Investitionen, sondern auch Zielsetzungen im positiven Sinne: Bei der der Bewirtschaftung des Vermögens seien nebst finanziellen Kriterien auch soziale und ökologische Aspekte sowie Kriterien der Generationengerechtigkeit und der guten Unternehmensführung zu beachten, heisst es in dem Reglement. Nicht investiert werden darf beispielsweise in Staaten, welche die Todesstrafe praktizieren, oder als «Nicht-Frei» im Sinne der Organisation «Freedom House» klassifziert werden. Zu dieser Kategorie von Ländern zählen beispielsweise kleinere Staaten Eritrea, Venezuela, aber auch grosse wie China und Russland. Die «keine Todesstrafe»-Regel hat zudem zur Folge, dass die Kirche keine US-Staatsanleihen halten darf. Die USA sind einer der weltweit grössten Emittenten staatlicher Anleihen.

«Nicht einverstanden mit Investment in Nestlé»

Für Fischer und Stengel sind das Schritte in die richtige Richtung. Trotzdem sieht Fischer weiter Handlungsbedarf. «Wir fordern eine konsequente Umsetzung des neuen Reglements», sagt er. Und neben den verkauften Rio Tinto-Aktien kritisiert er weitere Einzelpositionen. «Wir sind beispielsweise nicht einverstanden mit dem Investment in Nestlé», sagt er. Der Schweizer Lebensmittelmulti wurde in den vergangenen Jahren vor allem für sein Geschäft mit dem Wasser kritisiert. Auch dass die Kirche 2017 Aktien des Erdölkonzerns Total im Portfolio hatte, passt Fischer nicht. Er erwarte «mehr Mikrofinanz und Fairtrade», ergänzt er.

Zaugg hingegen nimmt Nestlé in Schutz. «Wir wissen, dass Nestlé für einige innerhalb der Kirche 'des Teufels' ist. Wir aber sind der Meinung, dass das Unternehmen in Sachen Nachhaltigkeit auf einem guten Weg ist», sagt er. Man dürfe auch nicht vergessen, dass die Sicherheit der Investitionen für die Reformierte Kirche sehr wichtig sei. Und die ist bei einem weltweit in verschiedenen Bereichen tätigen Grosskonzern wahrscheinlich eher gegeben, als bei kleineren Nischenspezialisten: Den grössten Buchverlust weist der 2017er-Depotauszug ausgerechnet bei Meyer Burger aus. Der Aktienkurs des Maschinenbauers, der für die Solarindustrie produziert, ist um 95 Prozent eingebrochen, seit die Kirche darin investiert hat.

Neben der Kritik an einzelnen Investitionen gibt es für Fischer nach wie vor ein grundsätzliches Problem: Der Kirchenrat sei nicht gewillt, seine Geldanlagen regelmässig und detailliert zu veröffentlichen. Gleichzeitig hat das Bundesgericht in seinem Urteil bestätigt, dass die entsprechenden Informationen dem Öffentlichkeitsprinzip unterstehen. Darauf gestützt könnten die Daten jederzeit erneut verlangt werden.

Der Kirchenrat hat zudem eine weitere Änderung in Sachen Vermögensverwaltung aufgegleist: Statt wie bisher ein Beratungsmandat will sie zukünftig einer Bank ein Verwaltungsmandat erteilen. Die Bank würde das Geld dann – innerhalb der Richtlinien, die das Anlagereglement der Kirche vorgibt – selbst anlegen. Im aktuellen Beratungsmandat gibt die Bank lediglich Empfehlungen für den Kauf und Verkauf von Titeln ab, die die Kirche dann selber umsetzt oder eben auch nicht.